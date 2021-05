Rusové roztočili kolo auta tak, jako by jelo 620 km/h a ukázali, co se stane s pneu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Snad i nepříliš nadšení motoristé tuší, že pneumatiky auta mají svůj rychlostní index, který není radno překračovat. Co ale když ho překročíte víc jak trojnásobně?

Pneumatiky určené pro silniční automobily definuje spousta parametrů, z nichž ty hlavní jsou známé snad úplně každému - jsou nějak široké, nějak „vysoké” (správně se tomu říká snížení a je definováno procenty šířky) a jsou určené pro disky kol o určitém průměru. To je třeba 205/50 R17 - 205 mm široká pneu o „výšce” 50 % z oněch 205 mm, která je určená pro 17" disky. Pak se za nimi ale ještě nachází kód jako 91H.

To první je hmotnostní nebo zátěžový index (také zvaný LI), kdy zrovna 91 znamená 610 kg - takto je možné zatížit každou pneu, tj. celkově v tomto případě zvládnou až 2 440 kg. A to druhé je rychlostní index, tj. maximální rychlost, kterou pneumatika dokáže odolat, kdy H značí až 210 km/h.

Pochopitelně, tyto hodnoty nejsou skutečně hraniční, jsou to ty, při nichž výrobce dokáže garantovat stoprocentní funkčnost. Nezahrávali bychom si s nimi, nelze ale říci, že pneu určená maximálně pro 210 km/h se v 220 km/h rozpadne, něco takového se nejspíše stane o mnoho později. Kdy a jak to vypadá? Něco takového zkusili nasimulovat Rusové z Garage54.

Vzali - jak jinak - pohon staré lady a zpřevodovali jej tak, aby se kolo roztočilo tak moc, jako by vůz jel přes 600 km/h, to žádná Lada pochopitelně nezvládá. Kolo se točilo volně v prostoru jen s lehkým kontaktem země, což pokus činí z podstaty nepřesným - pneu by toho zvládla o dost méně, kdyby byla zatížena skutečným vozem a kontaktem se silnicí, nicméně pro ilustraci to postačí.

Disk s pneumatikou určenou pro maximálně 190 km/h tak museli roztočit až na více než 5 500 otáček, ekvivalent jízdy rychlostí 620 km/h, aby se skutečně začala rozpadat. Pneu se nafoukla a začala se sunout mimo disk, nedá se ale říci, že by to vypadalo bůhvíjak dramaticky. Kdo by čekal rozlet do všech stran, nedočká se, na to ani taková rychlost nestačí. Pochopitelně, pozdější zkoumání sundané pneumatiky ukáže totální strukturální desintegraci znamenající další nepoužitelnost, přesto je třeba říci, že jde o pozoruhodně odolnou věc.

Pneumatiky auta jsou stavěné na to, aby bezpečně odolaly rychlostem, kterých vůz umí dosáhnout. Jak ale ukázal i ne zrovna vědecký test Rusů, je docela těžké je odpravit i daleko za stanovenou hranicí. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Garage 54@Youtube

Petr Miler