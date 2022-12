Silniční auto poprvé překonalo rychlost 500 km/h, pilot ve snaze zlomit rekord málem vyletěl z letiště dnes | Petr Miler

Je to extrémní rychlost, přesto je třeba říci, že ji vůz s velezkušeným majitelem dosáhl s relativní lehkostí, dokonce s manuální převodovkou. Jen prostoru na konci dráhy skutečně nezbývalo.

K čemu je silniční auto schopné jet 500 km/h? K ničemu, to vám řekneme rovnou, člověka ale díky bohu ani tak neunavuje neustále překonávat dosud poznané meze možného, a tak se i za neustálým stanovováním rychlostních rekordů těch či oněch aut žene s tvrdohlavostí sobě vlastní. A nám nezbývá, než to obdivovat.

Extrémně rychlých aut vznikl nespočet a absolutní pozemní rekordy se blíží rychlosti zvuku, jenže to jsou ještě více nesmyslné pokusy se stroji připomínajícími rakety na kolech. Nejtěžší je dosáhnout rychlostní rekordů s vozy se silniční homologací, které musí splňovat všechna stále náročnější pravidla pro schválení a současně být s to fungovat v rychlostech okolo 500 km/h. Právě to je meta, která nejnověji čekala na překonání, nyní ale padla i ta.

Rychlost 300 mph už překonalo Bugatti Chiron 300+, meta 500 km/h ale zůstávala nedobytou. Tak nějak se čekalo, že rekord znovu uzme Bugatti, Koenigsegg nebo možná SSC, ale nakonec všem automobilkám vypálil rybník Johnny Bohmer. Americký šílenec - v nejlepším smyslu slova - už od 2006 ladí Ford GT první novodobé generace (vlastně jen první generace, ten původní si říkal GT40), který postupně vylepšoval, aniž by jej připravil o schopnost jezdit po běžných silnicích. A nyní skóroval měrou vrchovatou.

Kolik má jeho auto výkonu a co vše se na něm změnilo, není zcela známé, původně ale vyrazil na vzletovou a přistávací dráhu Kennedyho vesmírného střediska jen testovat nové naladění motoru. Když ale zjistil, že vše funguje bezvadně, zkusil bez přípravy rekordní jízdu. Všechno ostatní už je dnes historie, byť se mu to málem nevyplatilo.

Auto dosáhlo rychlosti 310,8 mph, tedy 500,1 km/h, tomu se říká přesná práce. Problém byl jen v tom, že tak vysoké rychlosti dosáhl tak blízko konce letiště, že ani s pomocí brzdicího padáku nezvládl zastavit před koncem dráhy a musel ji opustil po jakési příjezdové cestě. Věděl, že tam je a zamířil na ni vědomě, původní plán to ale nebyl. Podívejte se na to sami níže, my už jen dodáme, že vůz skutečně dále zvládá silniční provoz, třebaže na to jeho interiér úplně nevypadá. Na místa rekordních pokusů jezdí „po svých” a Bohmer s ním dokonce občas vozí děti do školy. Komu čest...

Novodobý Ford GT č. 1 dokáže být docela bestie už v sériové verzi, upravený Bohmerův stroj ale nyní dosáhl rychlosti přes 500 km/h. Dokázal to tak jako první silniční vůz na světě, ovšem nikoli sériově vyráběný, pochopitelně. Ilustrační foto: Ford

