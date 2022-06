Silniční F1 Mercedesu se poprvé ukázala v akci na veřejnosti. Zní jako skutečná F1 a pochvala to není před 4 hodinami | Petr Prokopec

I kvůli vysokým očekáváním přinesl tento stroj mnohým zklamání. A při první veřejné ostré jízdě na tom mnoho nezměnil. Zvukem rozhodně neoslňuje, snad jen aktivní aerodynamika předvádí pozoruhodné divadlo.

Pokud se tento týden nacházíte ve Velké Británii, můžeme vám jen závidět. Včerejším dnem totiž odstartoval Festival rychlosti v Goodwoodu, který bude probíhat přes celý víkend. Stejně jako každý rok se na tomto místě sejde skutečná automobilová smetánka, se kterou různí výrobci vyrukovali v posledních sto letech. Návštěvníci tedy vedle sebe budou moci spatřit jak běžná silniční auta, tak ostré závodní speciály. Stejně tak se v Goodwoodu ukážou ikony minulosti i nejnovější modely.

My si nyní posvítíme na Mercedes-AMG One, ze kterého jsme dosud nebyli až tak nadšení, jak by se třícípé hvězdě nejspíše líbilo. Německý supersport totiž po mnoha odkladech dorazil s poněkud horší dynamikou, než bylo v roce 2017 oznámeno. Navíc třícípá hvězda v podstatě až do poslední chvíle tutlala, že AMG One nebude k dostání ve Spojených státech. Peníze však od amerického publika vybrala. A jak uvedl třeba Manny Khoshbin, k jejich vracení se příliš nemá.

Zámořské trable ale na chvíli hoďme za hlavu, místo výletu za Atlantik setrváme pouze za kanálem La Manche. Do Goodwoodu Mercedes zjevně nedorazil proto, aby trhnul rekord na místní trati, i když nevylučujeme, že na to třeba ještě v příštích hodinách či dnech dojde. Místo toho se pochlubil hlavně aktivními aerodynamickými prvky, což je divadlo, které jeho majitele hned tak neomrzí. Nejde totiž jen o zadní křídlo, ale rovněž třeba o klapky na předních blatnících.

Po aktivování těchto prvků přitom výrazně zhrubne i projev hybridního ústrojí, které se do té doby projevuje spíše neslyšitelně, tedy vlastně jako skutečná Formule 1, čímž Mercedes splnil zadání. AMG One tak rázem deklaruje o trochu lépe svůj potenciál nejlépe vyjádřený výkonem celé soustavy, jenž vyšplhal na 1 063 koní. S tímto potenciálem vůz zvládá stovku za 2,9 sekundy, dvoustovku za 7 sekund a třístovku za 15,6 sekundy. Maximálka pak činí 352 km/h.

Mercedes-AMG One zatím v Goodwoodu zaujal hlavně aktivními aerodynamickými prvky. Třeba se ale během víkendu ještě pokusí o zajetí traťového rekordu. Foto: Mercedes-Benz

