Škoda Octavia RS si to v bratrovražedném souboji rozdala s Golfem GTI, třetí přihlížel před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto/Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. V souladu s tímto principem se snaží pracovat jednotlivé části koncernu VW a v případě Golfu a Octavie docela uspívají. Co když se ale zaměříme jen na dynamiku?

Škoda Octavia i VW Golf dostaly docela nedávno své nové generace a spolu s nimi i nové ostré deriváty s přídomkem RS res. GTI. Ty jsou - vlastně jako celé auta - v podstatě jen rozsáhleji faceliftovanými modely předchozí generace, neboť sází primárně opět na motory 2,0 TSI, tentokrát s výkonem maximálně 181 kW (245 koní) a točivým momentem nanejvýš 370 Nm. Octavia je větší a praktičtější a Golf menší a hbitější, v případě dynamiky by tedy při jejich vzájemném srovnání při vybavení obou vozů stejnými automatickými převodovkami měl být rychlejší. Ale je tomu tak skutečně?

To se rozhodl ověřit Mat Watson z Carwow, který česko-německé duo vytáhl na letiště. Aby to nebyl part jen pro koncern VW, přidal k nim i poslední generaci Fordu Focus ST, který též používá motor 2,0 turbo, ale o ještě větším výkonu a točivém momentu (205 kW neboli 280 koní, 420 Nm). Opět s dvouspojkovým automatem by tedy měl v tomto klání válet, jak už se ale v minulosti mnohokrát ukázalo, auta s motory TSI jsou rychlejší než data samotných motorů naznačují. A zde se to znovu potvrdilo

Focus tedy dynamicky citelně nestíhá a bylo na Golfu a Octavii, aby předvedly, kdo umí víc. Překvapení se nekonalo a do cíle čtvrtmílového sprintu dorazil první německý hot hatch s výsledkem 14,1 sekundy. Druhá byla Octavie s 14,3 s, až třetí pak Focus s 14,6 s. Pružné zrychlení z 80 km/h na předem zařazený třetí rychlostní stupeň dopadlo stejně a jen při brzdění se pořadí změnilo - vyhrála Octavie před Focusem a Golfem.

Podívejte se sami na to, jak vše probíhalo, nejvíce asi zaujme to, jak „lenivých” je 280 koní Fordu vedle 245 koní koncernu VW. Rozdíly mezi všemi třemi vozy jsou relativně malé a docela bychom se nedivili, kdyby většina lidí chápala jako morálního vítěze tohoto klání Škodu - je největší, nejpraktičtější a dynamicky přesto srovnatelná s vozy, kterým se říká hot-hatch. Jasně, i to jsou auta vhodná pro běžné, každodenní ježdění, ale v tolika rolích, jako Octavie, neobstojí.

Škoda Octavia RS si to rozdala nejen ve sprintu s... Foto: Škoda Auto



...VW Golf GTI... Foto: Volkswagen



...a Fordem Focus ST. Ten byl navzdory nejvyššímu výkonu spíše za přihlížejícího. Foto: Ford

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler