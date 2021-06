Slavnou zatáčku ničí blesková povodeň, tuny vody a bahna ji změnily k nepoznání

Za normálních okolností je to krásné místo nabízející ještě krásnější pohledy na průjezdy závodních aut všeho druhu, momentálně se ale hodí leda pro klání extrémních vodních člunů.

Po celém světě vznikl nespočet závodních okruhů s ještě větším množstvím zatáček, jen pár z nich si ale vydobylo takovou slávu, že o nich mají povědomí i lidé o auta se příliš nezajímající. Jednou z takových je Eau Rouge neboli Červená voda, veleslavná šikana na okruhu v belgickém Spa-Francorchamps, která kombinuje všechny přísady nezbytné pro dechberoucí průjezdy závodních strojů.

Je členitá, rychlá a vlastně i trochu nepřehledná, neboť piloti z ní musí vyjíždět na v podstatě slepý horizont v extrémně vysokých rychlostech. Takto ji lze tedy popsat za normálních okolností, momentálně je spíše neprůjezdná, špinavá a značně poničená. To, co jinak závody ve Spa dělává zajímavými, je tento víkend učinilo nerealizovatelnými.

Okruh je situován v horském prostředí, kde není nouze o náhlé změny počasí. Když v závodě zamíchá kartami déšť, může to být fajn, tentokrát ale lijáky způsobily bleskové povodně, které zaplavily část zázemí trati a z Červené vody udělaly spíše Hnědou řeku. Svodidla ohraničující trať posloužila jako koryto a do údolíčka Eau Rouge vehnaly nekonečné množství vody a bahna.

Podívejte se sami na videa níže, vydají za tisíc slov. Je to skutečně apokalypsa svého druhu a tušíme, že chvíli potrvá, než se ve Spa znovu pojede nějaký závod. I když, jedna šance by tu přece byla - závěrečné video vám ukáže, jak se dá v takovém prostředí závodit s motorovými čluny. Bohužel, z přítomných týmů si podle dostupných informací žádný člun na cestu nepřibalil...

