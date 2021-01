Souboj dvou úplně jiných aut VW se stejným motorem skončil neuvěřitelným foto finišem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini/Audi, koláž Autoforum.cz

Když dva dělají něco úplně jiného, může být výsledkem totéž, chce se nám parafrázovat známé úsloví. Tato dvě auta dvou značek koncernu VW mají společný jen motor, přesto jedou stejně.

O koncernu VW si můžete myslet kde co, jednu věc mu ale nelze upřít - umí kouzelně míchat se stejným technickými základy tak, že z nich udělá úplně jiná auta a přitom nemusí snášet nářky zákazníků nad tím, že kupují v hávu noblesní značky jen předražené to či ono. Je to jedna z geniálních myšlenek Ferdinanda Piëcha, kterou postupně napodobili všichni, nikdo ji ale nedotáhl tak ďábelsky propracované podoby.

Mottem Ferdinanda P. bylo, že auto musí být co nejvíce podobná uvnitř a co nejméně podobná zvenčí, protože tak je to maximálně ekonomicky efektivní a přitom minimálně marketingově nevhodné. Řadě zákazníků tak snadno unikne, že VW Polo 1,0 za 300 tisíc má stejné technické základy jako cokoli od Škody Kodiaq za milion až po Audi RS3 za miliony dva. Na jedné straně přitom máme nákupní tašku, se kterou málokdo někdy pojede 150 km/h, na druhé sedmimístné SUV docela schopné i v terénu a superrychlý hothatch, s nímž můžete jet 300 km/h a šťourat se při tom v nose. Je to bláznivé, ale je to tak, všechna tato auta stojí na platformě MQB, která je přirozeným nástupcem těch, jež ještě před tím vznikly přímo pod Piëchovou taktovkou.

A není to jen věc MQB, stejnou platformu má třeba VW Touareg, Bentley Bentayga a Lamborghini Urus a není to jen věc platforem - sdílí se také dílčí technika, a to třeba i nepřímo. VW dříve nabízel třeba motor 3,2 V6, ze kterého byl následně schopen složit šestilitrový W12. Jeden třeba i pro Golf, druhý klidně znovu pro Bentley. Podobným způsobem se stalo, že koncern VW dnes nabízí Audi RS6 a Lamborghini Urus coby úplně jiná auta - kombík vyšší střední třídy vedle velkého SUV -, která přitom používají úplně stejný motor 4,0 V8 biturbo.

Jsou trochu jinak naladěny, v Urusu až na 660 koní, v RS6 na 600 kobyl. Přesto v jejich srovnání pod taktovkou Carwow nikdo nečekal, že by se Lambo mohlo na ingolstadstký superkombík chytat. Je to větší, skoro o 200 kg těžší a aerodynamicky méně příhodné auto, o to větší překvapení ale jejich klání přineslo.

Napoprvé Urus zaškobrtl na startu, což stačilo k tomu, aby byl poražen. Když ale oba vozy předvedly perfektní start, byly dokonale vyrovnané po celou dobu 400metrové sprintu - to je skoro neuvěřitelné, uvážíme-li, že minimálně aerodynamika by měla ve vyšších rychlostech hrát značně proti Lambu, ale 60 koní navíc asi na vyrovnání ztráty stačí. Vlastně ani nedokážeme říci, kdo vyhrál, patrně Audi, ani o ňadra korejské dívky to ale nebylo. V pružném startu a na brzdění už byly čtyři kroužky lepší, ale i tak patří obdiv hlavně Lambu za to, co ze svého SSUV (sic) vykřesalo. Když dva dělají něco jiného, může být výsledkem totéž? Skoro to tak vypadá, podívejte se na to sami.

Audi RS6 Avant se stejným motorem... Foto: Audi



...jako Lamborghini Urus by ve sprintu mělo vítězit, ale... nestalo se, jak můžete vidět níže. Foto: Lamborghini

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler