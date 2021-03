Souboj dvou vzácných stíhaček minulých let ukázal, co vám moderní auta už nikdy nedopřejí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Je to současně ohromující i smutná podívaná. Na jednu stranu jde o jedna z nejvýjimečnějších aut posledních dekád, na tu druhou zejména jedno z nich ukazuje, o co jsme postupem času přišli.

Co je u supersportovního auta nejdůležitější? Výkon, jízdní dynamika, zapojení řidiče, vzhled nebo ještě něco jiného? Jednoznačná odpověď neexistuje, tedy za předpokladu, že nejde o Lexus LFA. U japonského vozu je tím nejdominantnějším prvkem zvukový doprovod, za kterým stojí 4,8litrový atmosférický desetiválec z dílen závodní divize Yamahy. Pohonná jednotka totiž zvládá točit až 9 500 otáček, díky čemuž se člověku zaryje do paměti a nechce ji opustit.

Za volant tohoto vozu se nyní usadil Tiff Needell, který si střihnul souboj s Mercedesem-Benz SLR McLaren Roadster 722 S. O pohon tohoto vozu se přitom stará kompresorem přeplňovaný 5,4litrový osmiválec, který se nevyznačuje tak působivým zvukovým projevem, vše ale vynahrazuje výkonem až 650 koní a 820 Nm točivého momentu. Lexus má na své straně „jen” 560 koní a 480 Nm.

Již tyto hodnoty naznačují, že třícípá hvězda má dynamicky navrch. A platí to i ve chvíli, kdy vezmeme v potaz hmotnost. Lexus je totiž sice o chlup lehčí (1 480 kg versus 1 550 kg), to ale při takovém výkonovém rozdílu na čtvrtmíli nehraje podstatnou roli. Dokládá to i samotný souboj, který LFA prohraje hned dvakrát. I když při druhém pokusu Needell vypnul kontrolu trakce, povedlo se mu pouze zmenšit náskok, který Mercedes v cíli má.

Třícípá hvězda by nicméně ve finále mohla zvítězit klidně i tisíckrát, ovšem my bychom nakonec v garáži ustájili spíše Lexus, a to právě kvůli jeho zvukovému projevu. Jak se tedy ukazuje, rychlost zkrátka není všechno, stejně jako výjimečnost. SLR 722 S totiž vzniklo pouze ve 150 exemplářích, zatímco LFA a jeho 500 kusů působí navzdory jeho vzácnosti o dost všedněji. Jeho zvukový projev je ale natolik opojný, že názor nezměníme, zvlášť když se z aut moderní produkce kvůli turbům a filtrům pevných částic prakticky vytratil - stále vznikají hezky znějící auta, takto hezky znějící auta ale už bohužel nikoli.

Japonsko-německý souboj sice po stránce dynamické vyzněl ve prospěch Mercedesu, díky zvuku atmosférického desetiválce bychom ale stejně raději sáhli po Lexusu. Foto: Lexus/Mercedes-Benz

Zdroj: Lovecars@YouTube

Petr Prokopec