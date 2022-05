Souboj vzácných sporťáků s motory V10 bez turba fascinuje zvukovou kulisou, o výhru tu snad ani nejde před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jen hrstka aut v historii dostala vidlicové desetiválcové motory a jen hrstka z nich se dožila moderního věku s atmosférickým plněním. Toto jsou dva z nich, je radost je poslouchat.

Vidlicové desetiválce nebyly automobilkami nikdy preferovány, ostatně první benzinový se v osobním voze objevil až v roce 1991. Šlo pochopitelně o Dodge Viper první generace, který je dnes již nesmrtelnou ikonou. V případě dieselů je tomu nicméně o trochu jinak, jak by ostatně mohla potvrdit kopřivnická automobilka. Motor V10 totiž po nějaký čas poháněl i Tatru 815. Jakmile nicméně došlo na přitvrzení emisních limitů, 15,8litrová jednotka musela z nabídky zmizet. Stejně tak je dnes již minulostí i Volkswagen Touareg V10 TDI.

Vrátit se tedy můžeme k benzinovým desetiválcům, jimž ovšem taktéž zvoní umíráček. Přestože je dříve nabízelo i BMW (M5 E60) či Porsche (Carrera GT), momentálně takové motory používá už jen Lamborghini v Huracánu a spolu s ním také Audi pod kapotou R8. Oba sporťáky jsou však na sklonku životního cyklu. Němci pak u nástupce počítají s elektrickým ústrojím, zatímco Italové zřejmě půjdou hybridní cestou. V takové chvíli ovšem využijí koncernový osmiválec.

Desetiválce tak již budou spojené pouze s ojetinami, což ovšem znamená, že jejich hodnota jistě stoupne. Patrné je to ostatně i na Lexusu LFA, který svého času stál v přepočtu zhruba 10 milionů korun. Dnes jej nicméně neseženete ani za dvojnásobnou sumu, za čímž stojí jak limitovaná produkce 500 kusů, tak neochota zákazníků tento vůz prodat. Podle mnohých jde totiž o nejkrásněji znějící supersport historie, s nímž se může měřit jen zmiňovaná Carrera GT.

Jelikož lidé z kanálu Throttle House na Youtubeněmeckého zástupce k testování nezískali, museli se spokojit s „náhražkou“. Nicméně velmi sympatickou, proti Lexusu totiž nastoupil Huracán STO. Tedy okruhová verze nejmenšího sporťáku Lamba, která prošla drastickou dietou vedoucí k hmotnosti 1 339 kg. Za tím stojí jak eliminace pohonu všech kol, tak rozsáhlé využití karbonu, ze kterého je 75 procent karoserie. Motor přitom v tomto případě produkuje 640 koní.

Ve srovnání s tím může LFA působit jako chudý příbuzný, jeho agregát byl totiž naladěn „pouze“ na 560 koní. S těmi je navíc spárováno o takřka tři sta kilo více, po stránce papírové tedy Lexus tahá za kratší konec provazu. V praxi to nakonec nedopadne jinak, ve finále to ale není až tak důležité. Jelikož se soundtracku LFA nejspíše již nikdy nic nevyrovná, minimálně po stránce zvukové zůstane králem do skonání světa.

Lexus LFA je dodnes legendou, která po stránce zvukové nemá konkurenci. Dynamicky nicméně za výrazně mladším Lamborghini Huracán STO zaostává. Foto: Lexus/Lamborghini

Petr Prokopec

