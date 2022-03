Dnešní ceny paliv šokují řidiče na celém světě, i v USA musí řidiči kamionů platit za plnou neskutečné peníze před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ADAC Presse

Ceny ropy zůstávají vysoko a odmítání všeho ruského žene zejména ceny nafty ještě výš. Natankovat 50litrovou nádrž je tak drahé, do kamionu ale profíci tankují klidně 893 litrů nafty, dvakrát týdně. To se hned pohybujeme v jiných řádech.

Patrně vám neodhalíme největší tajemství vesmíru, když konstatujeme, že se ceny benzinu a nafty posunuly na rekordní úroveň. Bohužel ne rekordně nízkou, ale rekordně vysokou, a tak dnes není problém zaplatit za litr paliva i více než 50 Kč. To už leze do peněz a s ohledem na aktuální vývoj se nezdá, že by mohlo jít jen o krátkodobý stav.

Na vině jsou jednak vysoké ceny ropy, ty ale byly v minulosti ještě vyšší. Oleje do ohně zde přilévá fakt, že je vyšrouboval vysoko konflikt Ruska s Ukrajinou a vnímání Ruska coby agresora. Jednak je tato země sama významným producentem ropy, zejména z evropského pohledu (ale co má dnes tak teritoriálně omezené dopady) je ale také významným výrobcem a exportérem nafty. Mnozí obchodníci odmítají od Ruska cokoli nakupovat a právě nutnost prát se o zbylé zboží na trhu žene ceny mimořádně vysoko.

V Evropě je situace dále umocněna nehorázným zdaněním, ani jinde ve světě si ale nevýskají. Jindy levné Spojené státy aktuálně hlásí průměrnou cenu nafty 5,19 dolaru za galon, což znamená v přepočtu asi 30 Kč za litr. To je na Ameriku opravdový extrém, který ještě lépe vynikne při tankování velké nádrže.

Do osobního auta obvykle nedáte víc jak 50 až 60 litrů. U pumpy tak u nás můžete nechat třeba 3 000 Kč, což rozhodně není legrace, je to ale nic ve srovnání s tankováním, kterým se kolegům z Motor1 pochlubil jeden z jejich čtenářů skrze fotku níže. Do svého kamionu natankoval při cestách po USA 236 galonů nafty, což je asi 893 litrů. Shodou okolností tankoval za průměrnou aktuální cenu ve Státech, a tak u čerpačky nechal 1 227,49... dolarů. I v korunách by to bylo dost, takto jsme na skoro 27 500 Kč. A takové tankování musí dotyčný absolvovat dvakrát týdně.

V USA jsou navíc kamioňáci obvykle živnostníci pracující s vlastními tahači pro velké dopravce jako dodavatelé, a tak tohle nezamázne firemní karta, peníze musí dát ze svého, aby na konci měsíce mohli fakturovat. Dát asi 55 tisíc týdně jen za naftu? To už bude pro leckoho tučné sousto. Že jej ve výsledku zaplatíme my všichni, kteří převážené věci kupujeme, asi nemusíme dodávat.

Z tankování paliva se stal nepěkný zážitek skoro všude na světě. Kamioňáci v USA jsou v šoku z placení více jak 50 tisíc týdně jen za naftu, jak naznačuje fotka níže, to znají ještě méně než my. Ilustrační foto: ADAC Presse

Zdroj: Motor1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.