Srovnání dieselových dodávek VW, Fordu a Peugeotu ve sprintu je neobvyklé představení, tohle jsou králové levých pruhů

Ve sprintech na letišti se obvykle střetávají supersporty nebo sportovní verze obyčejnějších aut, v tomto případě se ale utkal Transporter s Transitem a Expertem. Nakonec vyhrál jiný než papírový favorit.

S Fordem Transit mám spojenou nemalou část své řidičské praxe, v průběhu let jsem za jeho volantem strávil asi dva miliony kilometrů. Přitom jsem musel jezdit maximálně hospodárně a zároveň co nejrychleji, často navíc s milimetrovou přesností, to když bylo třeba s dodávkou a připojeným přívěsem zacouvat do vjezdu úzkého natolik, že v jeden moment jste museli sklopit i zrcátka. V zimě pak nenaložený Transit na sněhu doslova tancoval, neboť poháněná zadní náprava jen těžko hledala trakci, a to i navzdory zimním pneumatikám.

Také to je důvod, proč dnes dodávka modrého oválu stejně jako většina branže již počítá s roztáčenými předními koly. Aktuálně do Fordu Transit usedl Mat Watson z britského Carwow, který se rozhodl uspořádat netradiční závod ve zrychlení. Vedle „krabice“ modrého oválu se totiž na startovní čáru postavila i její přímá konkurence, tedy VW Transporter a Peugeot Expert. Oba soupeři měli papírově navrch, neboť na německé straně trůní 204 koní a 2 005 kg hmotnosti, zatímco Francouzi kontrují 180 koňmi a 1 657 kily.

Transit je oproti tomu nejslabší i nejtěžší, jeho turbodiesel totiž produkuje jen 170 koní, které si musí poradit se 2,2 tunami hmotnosti. Technici Fordu ale nějakým zázrakem dokázali z hnacího ústrojí, které dále tvoří osmistupňový automat, vydolovat opravdu překvapivou dynamiku. Když totiž řidiči dodávek zašlápnou plynový pedál, je to právě Transit, který vyráží kupředu jako dělová koule. Postupně jej pak sice překoná Transporter, ovšem Expert i přes lepší papírové předpoklady zůstává výrazně vzadu.

Co je ovšem zajímavé, to je poslední místo Peugeotu také při zpomalení. Přitom zrovna na brzdy by výrobci dodávek měli klást enormní důraz, neboť tato auta jsou často napěchována zbožím či materiálem až po střechu. Pokud ale potřebujete o několik metrů víc než konkurence již s prázdným vozem, je zjevné, že s plně naloženým se vaše brzdná dráha z vyššího tempa bude počítat na stovky metrů. Rychlost, s jakou se řidiči dodávek po silnicích pohybují, tomu však vůbec neodpovídá.

Francouzský zástupce je nicméně takřka o třetinu levnější než Ford, který je vůbec nejdražším z celé trojice. Ve finále je to tedy VW, kdo vítězí na celé čáře. Není tak vlastně divu, že Němci u nové generace nehodlají měnit, co tak dobře funguje. I když tedy mediálně bude kladen velký důraz na hybridní pohon, které se má pod kapotou taktéž objevit, většina lidí skončí u dvoulitrového turbodieselu. A jak je patrné, chybu neudělá.

Transporter 6.1 je aktuálně asi tím nejlepším ve světě dodávek, neboť je nejrychlejší, nejlépe brzdí a není tak drahý jako slabší a těžší Ford Transit. Foto: Volkswagen

