Srovnání rodinných superaut na benzin a elektřinu ukazuje, že klasiku není radno odepisovat před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Když se na startu sprintu potkají výkonná auta se spalovacím a elektrickým pohonem, obvykle není mnoho co řešit. V tomto případě se ale proti Tesle z řady Performance postavil jiný těžký kalibr, Audi RS6.

Elektrická auta mají spoustu neduhů z hlediska praktické využitelnosti, ceny a vůbec ekonomické efektivity dané omezenou životností akumulátorů, v jedné věci jsou ale velmi přesvědčivé - v akceleraci. Záměrně mluvíme o akceleraci a nikoli dynamice jako celku, neboť ve vyšších rychlostech už moc nebodují. Navíc je třeba dodat, že jejich dynamické schopnosti se zhoršují s ubývající kapacitou akumulátorů, ale přesto - pokud se sejdou ty správné podmínky, jsou skoro neporažení.

Do souboje zachyceného na přiloženém videu z dílny britského Carwow tak nastupovala jako jasný favorit Tesla Model X Performance, coby zástupce rychlých rodinných aut s elektrickým pohonem. Pochopitelně byla plně nabitá, takže by při svých 778 koních a 1 140 Nm měla jasně vládnout nad Audi RS6 s 600 koňmi a 800 Nm, a to i přes hmotnostní nevýhodu (2 075 vs. 2 485 kg), protože... to tak bývá. Nová RS6 je ale evidentně velmi efektivní strojovna, a tak i s takto rozdanými kartami dokázala Model X potrápit. Vlastně více než to.

Při akceleraci z místa byl souboj velmi vyrovnaný, vidět můžeme celkem tři. V tom s ideálním startem obou soupeřů ale nakonec vyhrála RS6, což je skutečně překvapivé. A vlastně vyhrála i ve všem ostatním. Při akceleraci s letmým startem sice potřebovala hodně času na vítězství, když se zrychlovalo v režimu D na komfortní režim, jakmile ale byl zařazen třetí nebo čtvrtý rychlostní stupeň, byl to celkem rychlý proces, třebaže při dynamice obou vozů došlo k úplnému pokoření Tesly v relativně vysoké rychlosti.

Na brzdách pak nebylo co řešit, tady už kila neošidíte, navíc Tesly brzdí notoricky mizerně. Máme tu tak docela překvapivý výsledek, který ukazuje, že klasika neřekla, nebo by nemusela říci poslední slovo. Model X Performance je jedním vrcholů elektrických rodinných aut, přesto si s ní současná RS6 dokáže poradit. A jsme si celkem jisti, že dorazí i verze jako RS6 Performance, která bude ještě rychlejší, ta současná je nakonec slabší než provedení Plus předchozí iterace.

Tesla Model X Performance je pozoruhodně rychlé rodinné auto... Foto: Tesla



...Audi RS6 Avant ale nakonec nestačí v ničem, třebaže rozdíly jsou až na brzdění docela malé. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

