Stále obyčejně vypadající starý VW Golf na sprintech vytřel zrak všem, má 1 200 koní

/ Foto: Volkswagen

I když naznačuje, že není sériový, na první pohled byste určitě neřekli, že tohle auto dokáže při akceleraci pokořit Bugatti a o 800 metrů dál jet přes 325 km/h. Ale dokáže to.

Volkswagen Golf čtvrté generace dnes v bazaru snadno koupíte za pár desítek tisíc korun. Takové ojetiny se vymykají očekávání nanejvýš svou trvanlivostí, což nelze říci o nejsilnější verzi R32. Šestiválec 3,2 VR6 si majitelé stále cení na statisíce Kč, přesto se ani tak v nabídce dlouho nehřejí. I tady technika vydrží, což nepřekvapí s ohledem na to, jakým úpravám toto provedení odolá.

Golf R32 snese zjevně postupné navýšení výkonu až nad hranici tisíce koní. Dokazuje to stroj upravený firmami Don Octane a Wagner Tuning, který úspěšně krotí až 1 200 koní výkonu a k tomu nejméně 1 200 Nm točivého momentu. Druhé číslo bylo s ohledem na limity „brzdy” odhadnuto a klidně může být vyšší, proto auto v akceleraci poráží i takového krále silnic, jakým je Bugatti Veyron.

Ohromnému výkonu pomohlo zejména přidání velkého turbodmychadla Garrett GTX4202R, které v kombinaci s některými novými vnitřnostmi využilo základy sériového motoru. Trakci všech kol obhospodařuje upravený systém 4Motion dodávaný taktéž od novoty. Daleko od běžně dostupné konfekce má sekvenční řazení nebo kompletní bezpečnostní rám. Kromě prosvítajících trubek a vytažených sportovních kol ale není na první pohled poznat, že tohle auto může způsobovat závratě.

Měřený úsek na půlmíli (tedy něco přes 800 metrů) zvládá Golf IV R32 Turbo pod 16 sekund, ale o čas ve sprintech na videu níže nešlo. Šlo o maximální rychlost dosaženou na tak krátké dráze, která v případě tohoto Golfu dosáhla skoro 325 km/h. Ani v tomto směru nedotknutelná Bugatti papírově opět nestačí, ale řidič by se jistě tolik nenadřel a špunty do uší s helmou by mohly zůstat doma...

Firmy Don Octane a Wagner Tuning ladí koncernové vozy ad infinitum. Podobný Golf R32 dostal 1 200 koní výkonu a jede podle toho, i když na to nevypadá. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Automotive Mike@Youtube

