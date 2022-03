Starší Ferrari za jízdy nocí a při průletech tunely ukázalo, že láska k motorům bez turba nemůže zrezivět před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Na papíře dnes už výkony a dynamikou vyloženě neohromuje, štafetu v tomto ohledu převzali jiní. Ovšem zpoza volantu se 570 atmosférických koní projevuje docela jinak, projev motoru nelze ničím nahradit.

Ferrari 458 Italia je vůbec posledním osmiválcovým modelem slavné italské značky, který byl k mání s motorem bez přeplňování. Jako takový má asi navždy jisté členství v automobilové síni slávy, byť je třeba dodat, že po v případě dynamiky mu to zase tak neprospívá. Není to pomalé auto, to ani náhodou, o jeho 570 koních, stovce za 3,4 sekundy a maximálce 320 km/h si naprostá většina aut může stále nechat jen zdát. Supersportovní liga už je ale jinde, a to i v případě samotného Ferrari.

Jsme si nicméně skoro jisti, že po něčem jako stovce za 2,5 sekundy po spatření videa níže dlouho truchlit nebudete, neboť projev atmosférického 4,5litrového motoru F136FB vám během chvíle zježí chloupky za krkem. Osmiválcová jednotka produkuje už zmíněných 570 koní v 9 000 otáčkách a 540 Nm točivého momentu při 6 000 ot./min, tyto hodnoty navíc spojeny s nepříliš vysokou hmotností 1 535 kilogramů. Přesto to není dynamika, z čeho se vám po shlédnutí přiloženého videa budou podlamovat kolena, opravdu ne.

Ačkoli pochází od lidí z AutoTopNL, kteří prosluli hlavně svými rychlými projížďkami po německých dálnicích, o rychlost tentokrát vůbec nejde. Hlavní postavou je tu otevřená verze Spider, která vyloženě vybízí k tomu vychutnat si jekot výše popsaného osmiválce. A přesně to řidič při noční projížďce a pár průlety tunely dělá.

Úplně pomalu také nejede, něco jako 150 km/h je ale na tomto videu hodně, to je daleko od limitů modelu 458. V hlavní roli je zvuk, bleskové reakce motoru a s nimi dobře si rozumějící automatická převodovka se dvěma spojkami. Je to koncert svého druhu a nedokážeme si představit, jak by tohle mohlo někoho omrzet. Inu, láska k motorům bez turba nereziví. A platí to tím spíše, čím méně jsou takové pohonné jednotky k dostání v nových autech.

Jízda ve Ferrari 458 Italia je stále působivá věc, hlavně díky zvukovému projevu jeho atmosférického osmiválce F136FB. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Prokopec

