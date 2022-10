Start jediného silničního auta se skutečným motorem z Formule 1 je pozoruhodně složitý proces před 6 hodinami | Petr Miler

Pohled na něj připomíná, nakolik jsou si světy nejlepších silničních a nejlepších závodních aut vzdáleny. A to je třeba dodat, že motor byl přes stejné základy značně upraven, aby jeho použití v silničním automobilu vůbec bylo možné.

Mercedes letos pět let po premiéře původního konceptu odhalil sériové provedení modelu AMG One. Takový časový rozestup by způsobil zklamání, i kdyby byl plánovaný, tak tomu ale v tomto případě nebylo. Hotové auto mělo být v prodeji už před několika roky, jenže těžkosti, na které třícípá hvězda narazila v závěru jeho vývoje, byly tak velké, že způsobovaly další a další odklady.

To celé zklamání jen prohloubilo, neboť i když jde o pozoruhodné dílo, svět nejrychlejších superaut se za pět let posunul o dost dál. One tak na jednu stranu fascinuje svou technikou, o tom žádná, velmi složitými cestami se ale dopracovává k výsledkům, jichž konkurence v mezičase dosáhla jednodušeji. A méně komplikovaná auta jí opakovaně neselhávají při oficiálních prezentacích. Příchod vozu, který se zřejmě jako jediný bude moci kdy pochlubit skutečným motorem z Formule 1, je tak poněkud hořkosladký.

Dnes se ale nebudeme vracet k už známému a budeme se soustředit právě na motor vozu. Jeho použití v silničním autě je skutečným unikem, pořád to ale není tak, že by Mercedes vzal motor z mistrovské ef-jedničky, nacpal jej do silničního auta a šel od toho. Něco takového z podstaty vůbec není možné, Němci se ale podobnému postupu přiblížili, jak to jen šlo. Podle toho je ovšem s vozem nutné zacházet.

Naštěstí mu není nutné předehřívat olej, to už by jej učinilo nejspíše nepoužitelným, přesto má jeho start daleko k obvyklému. Jak můžete vidět na záběrech níže, probíhá prostřednictvím celkem čtyř kroků. Nejprve musíte zmáčknout startovací tlačítko, abyste probudili elektroniku vozu, bez které se nehne šroubek. Poté je nutné spustit zapalování, ani na to ale auto nepojede. Dalším zmáčknutím nahodíte přední elektromotory, které už dokáží vůz rozpohybovat, motor z F1 ale pořád mlčí.

Teprve současně s třetím krokem spustí proces předehřívání katalyzátorů, který na videu níže proběhne relativně rychle, katalyzátory už jsou zahřáté. Jindy ale musíte čekat na jeho dokončení a teprve poté nastavením jízdního režimu Race uvedete do chodu vskutku hrubě se projevující motor 1,6 V6 turbo. Podívejte se na to sami, je to docela „opičárna”. Připravit na start skutečnou ef-jedničku je ale ještě o něco složitější...

Uvést tento vůz do chodu není jen tak, jak můžete spatřit na videu níže. Odměnou vám ale bude jízda se zřejmě jediným kdy postaveným silničním autem s motorem z Formule 1. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Shmeebites@YouTube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.