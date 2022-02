Studený start obřího motoru 9,3 V12 od Lamborghini je drsná hudba pro uši technického nadšence před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Pokud už máte dost všech litrových motůrku s turby, můžete si spravit chuť pohledem na jeden extrémní kus italské techniky. A zaposlouchat se do jeho studeného startu. Nebo si jej rovnou koupit, nepůjde ovšem o nic levného.

Lamborghini proslulo hlavně jako výrobce supersportovních aut, tím spíše v kruzích, ve kterých se obvykle pohybujeme my. Firma ovšem měla vždy mnohem širší záběr a krom obligátních traktorů vyráběla i vlastní motory pro jiná specifická využití. Jedním z nich byly motory pro rychlé čluny a právě takový dnes máme před sebou.

Jde o jeden z extrémů svého druhu, pod který se podepsal famózní Giotto Bizzarrini. Říká si L900 a s objemem 9,3 litru, dvanácti válci a šesti dvojitými karburátory Weber 44 DCNF dává až 770 koní. Do auta bychom jej při jeho 450kilové hmotnosti asi necpali, ale kdo ví, jeden z lodních motorů značky, menší L804 s objemem 8,2 litru a 940 koňmi výkonu šlo objednat pod kapotu off-roadu LM002. Tak třeba byste i tento 9,3litrový do něčeho vměstnali.

Možná by to stálo za úsilí, a to nejen kvůli jeho výkonu. Na videu níže můžete tento motor spatřit v akci a protože jde o studený start, je to i po aurální stránce pozoruhodný zážitek. Zapomeňte na „operní jemnost” těchto motorů - úroveň projev L900 nadále má, současně ale platí, že jde o velmi drsné představení. Je to takový James Bond rozdávající rány v obleku.

Pokud by vám tohle milé monstrum učarovalo, můžete si jej koupit. Video provází jeho aukci na Bring A Trailer, v níž se nabídky vyšplhaly až na 32 750 dolarů, nestačilo to ale na dosažení rezervní ceny. Znamená to, že 700 tisíc korun na něj není dost, to ale až tak nepřekvapí, uvážíme-li, jaký kus historie to dnes je.

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Miler

