Svět má nové nejlépe zrychlující auto, porazí i Ferrari, které dá 0-240 km/h za 9,6 s včera | Petr Miler

/ Foto: Rimac Automobili

Zrychlit na stovku pod 10 sekund je pořád slušný čas, nejlepší Ferrari ale za stejnou dobu překoná metu 240 km/h. A pak je tu auto, které kolem něj stejně proletí.

Už léta jsme v různých souvislostech skloňovali auta chorvatské značky Rimac označená slovem Concept a i když vždy nešlo o skutečné koncepty, o žádném sériovém modelu dosud nemohla být řeč. Chorvaté ale právě ukázali produkční typ Nevera vzešlý z Conceptu Two neboli C_Two a aby kolem toho udělali správný humbuk, hned jej poskytli Matu Watsonovi z Carwow, aby svým tradičním způsobem ukázal, jak je rychlý.

K detailnímu představení samotného vozu se teprve dostaneme, jak je Nevera rychlá vám ale prostě musíme ukázat hned, neboť jde nepochybně o nejlépe zrychlující auto světa, které si může říkat produkční či sériové. Je jasné, že s výrobou omezenou na 150 aut a cenou začínající na 50 milionech Kč to nebude žádná tuctovka. Ale série jsou i dva, na silnici smí a koupit tento stroj si může kde kdo, takže podmínky jsou splněny.

Aby nebylo o zábavu nouze, postavil Mat proti Neveře (pozor na háček nad druhým e...) jednoho z nejkompetentnější soupeřů dneška. Tím úplně nejkompetentnějším by jistě bylo Bugatti Chiron, ale sežeňte Bugatti pro sprint na chorvatském letišti... Vlastně je div, že pro tento účet Mat získal Ferrari SF90 Stradale, tedy nejlépe zrychlující sériové Ferrari historie. Má na to 1 000 koní, 800 Nm a pohon všech kol. Také má 1 770 kg, absurdně vysoké číslo na sporťák Ferrari, ale tak už to je, skutečně lehký hybrid neexistuje.

Nevera je svými parametry ještě jinde. Má 1 914 koní, 2 360 Nm, čtyři motory, takže i pohon všech kol a byť váží ještě absurdnějších 2 150 kg, nepřekvapivě je to tento stroj, který je pro sprint favoritem. A tak jej také vyhraje - nejlepší čas 8,62 sekundy na čtvrtmíli je šílený, stejně jako koncová rychlost přes 276 km/h. Ferrari s jinak ohromujícími 9,6 s a koncovou rychlostí přes 240 km/h je jasně o ligu níž. Pružné zrychlení na tom nic nezmění a brzdění je vyrovnané.

Rimac tedy jasně vítězí, ovšem je třeba nezapomínat jeho hlavní limit. Ano, baterie. Ferrari jede výše popsaným způsobem pořád, dynamika Rimacu klesá s vybíjením akumulátorů stejně jako u jiných elektrických vozů. A pokud budete oněch 1 914 koní využívat častěji, nedojedete prakticky nikam, desítky kilometrů budou sen - kapacita akumulátorů činí jen 120 kWh. I když Ferrari SF90 nemá bůhvíjak velkou nádrž, jeho 68 litrů benzinu je i konzervativním pohledem 35% účinnosti hybridního pohonného ústrojí ekvivalentem 211 kWh doplnitelných hned. Baterii Rimacu budete v závislosti na dostupném zdroji energie „štouchat” klidně dny.

Rimac Nevera je nové nejlépe zrychlující silniční auto světa, o tom nemá smysl debatovat. Se 120 kWh akumulátory je to ale trochu těžký poník pro jeden trik. Foto: Rimac Automobili



Ani nejrychlejší Ferrari SF90 Stradale se na Neveru nechytá. Jeho dynamika je ale konzistentnější a dojezd optikou limitů elektromobilů prakticky nekonečný. Foto: Ferrari

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler