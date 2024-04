Takhle by to dopadlo, kdyby se Škoda odvázala a pod hlavičkou RS nabídla skutečné sportovní auto včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nemáme nic proti dosavadním škodovkám nesoucím označení RS, tedy alespoň většině z nich, skutečné sporťáky to ale nejsou. Takovéto auto by jím bylo a nedá se říci, že by šlo o absolutně neuskutečnitelný sen.

Dokud byla Škoda tím, s čím si ji většina z nás dodnes spojuje, tedy výrobcem racionálně pojatých a maximálně praktických aut, dokázala i svými sportovními verzemi vzít nejen u srdce. Vzpomeňme třeba na chvíli, kdy jsme poprvé testovali Octavii III RS, nakonec to není tak dávno. Bylo to skoro dokonalé jedno auto pro všechno, které umělo být velmi komfortní, velmi rychlé, velmi praktické, velmi zábavné a přitom stálo pouhých 619 900 Kč se slušnou výbavou. Dnes škodovka prodává od 1 644 900 Kč Enyaq RS a za onen víc jak milion k dobru nedostane navíc prakticky vůbec nic. Je to auto jedoucí chvíli maximálně 200 km/h, co je to za RS?

Když už se ale česká značka rozhodla hrát hlavně na emoce, protože zdravý rozum vás od koupě Enyaqu RS zaručeně odradí, mohla by si vyhodit z kopýtka ještě víc. Tak tedy uvažuje aspoň nám už dobře známý český grafik Rostislav Prokop, který se rozhodl ukázat, jak by to mohlo dopadnout, kdyby Škoda pod hlavičkou RS nabídla skutečné sportovní auto, tedy nízké dvoumístné kupé s motorem uprostřed. Asi by si zasloužilo jiné jméno než Octavia RS, ale to dnes nechme stranou.

Prokop vzal za základ aktuální Corvette, protože... když může takto koncipovaný vůz nabídnout tuctový Chevrolet, proč by nemohla totéž udělat podobně tuctová Škoda, že? Na autě tedy jasně poznáte, v čem má základ, s designovými prvky české značky ale nevypadá vůbec špatně ani nekonzistentně. Relativně ostře řezané linie poslední Octavie jdou k aktuální 'Vette docela dobře, ostatně posuďte sami, točivý osmiválec by jí jistě sednul též.

Kdyby Škody skutečně chtěla něco takového nabídnout, není to úplně nemožné. Chevrolet jí techniku asi neposkytne, ale sesterské Audi by mohlo. Po konci R8 není nic technicky nemožného vzít celou výrobní linku a v podstatě zastaralou er-osmičku nechat vyrábět škodovku. Nebude to levné auto ani výrobně, ve skromnější podobě a po zaplacení všech vývojových nákladů by ale mohlo být i docela dostupné a žádané, nakonec by pod kapotou nutně nemuselo mít motor 5,0 V10.

V dobách, kdy do hry nevstupovaly různé pokuty za nadlimitní spotřebu paliva, regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti apod., by to snad i někoho napadlo, dnes je to nereálné. Ostatně bez podobných problémů by si Audi R8 vyrábělo dál samo klidně v úplně stejné podobě...

Aktuální Chevrolet Corvette C8 dobře známe, níže můžete vidět, jak by mohla vypadat podobně koncipovaná Škoda. Je to fikcí a fikcí téměř na 100 procent zůstane, česká automobilka míří úplně jinam. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Rostislav Prokop@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.