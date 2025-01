Tesla Cybertruck explodovala před Trumpovým hotelem a zabila nejméně jednoho člověka, Musk nikdy nic takového neviděl před 13 minutami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jména Trump, Musk a Tesla jsou v jedné větě v poslední době skloňována velmi často, nový rok ale po nikoho ze jmenovaných dobře nezačal. Co přesně se v Las Vegas stalo, je zatím otázkou.

Museli byste strávit hodně dlouhý čas po jeskyních, aby vám uniklo, že byl Donald Trump na sklonku loňského roku znovu zvolen americkým prezidentem. A Elon Musk v tom sehrál důležitou roli. Ač byl léta kovaným Demokratem, podle jeho slov jej omezování svobody projevu a demokratických procesů v USA přimělo „převléknout kabát” a ve volbách velmi otevřeně a velmi osobně (a také štědře finančně) podpořit právě Trumpa coby kandidáta Republikánů.

Může se to zdát banální, podobných podpor jsme svědky pravidelně a nevěříme tomu, že mají na výsledek voleb zásadní vliv. V tomto případě si ale troufneme tvrdit, že Muskova podpora skutečně vliv měla. Trump je v USA ve velké nepřízni většiny médií a veřejně známých podporovatelů všeho druhu, což nevyhnutelně vede k jisté ostrakizaci, odporu ovlivnitelných lidí takového kandidáta volit a neochotě těch, kteří tak přesto činí, se k tomu veřejně hlásit. Pokud se ale na jeho stranu přidá nejbohatší člověk světa a nepochybně velmi inteligentní muž, nutně to boří hradby. Budete se bát volit někoho nebo přiznat podporu někomu, koho volí a podporuje ten momentálně nejúspěšnější z nás všech? Asi ne, tohle skutečně mohlo být zásadní.

Jestli právě toto spojení hrálo roli v incidentu, který se odehrát včera v Las Vegas v Nevadě přímo před tamním slavným Trump International Hotel, je otázkou, vyloučit to ale nelze. Informace o celé události jsou zatím omezené, jak ale shrnuje např. ABC7, přímo před Trumpovým hotelem explodovala Tesla Cybertruck tak, že jednoho člověka zabila a sedm dalších zranila.

Co se přesně stalo, není jasné, přiložené záběry z místa ale nepůsobí dojmem, že by šlo o spontánní explozi baterie, ta takto náhle neprobíhá. Též Elon Musk v reakci na událost oznámil, že Tesla věc vyšetřuje a on ani nikdo jiný z vedení nic takového neviděl. Automobilka už stihla prohlásit, že telemetrická data auta byla v době exploze v pořádku, zdroje ABC7 u policie pak zatím neoficiálně naznačují, že explodovalo cosi v korbě vozu. Hovoří se o zábavní pyrotechnice a benzinu, ale znovu - o takovou ránu se ani kombinace těchto dvou věcí v množství, které by se vešlo na korbu, nepostará.

Nechceme se pouštět do spekulací, ale i policie oficiálně vyšetřuje věc jako potenciální teroristický čin. Povaha exploze, její místo i zapojené „subjekty” do toho zapadají, byla by sakramentsky velká náhoda, kdyby něco takto vybouchlo zrovna v kombinaci Tesla-Trump v „ideální” chvíli čirou náhodou. Možné to ale nakonec také je, protože oním jediným mrtvým je řidič vozu, který si jej pronajal přes Turo. A tušíme, že kdyby on byl tím, kdo vše záměrně spáchal, auto by včas opustil. Ale kdo ví, i jemu se mohlo něco vymknout z rukou, další vyšetřování snad poví víc.

Tesla Cybertrucku trochu jako zbraň působí a zdá se, že ji tak někdo mohl v tomto případě použít. Na jakékoli závěry je ale brzy, podívejte se sami na víc níže. Foto: Tesla

New footage of the Tesla Cybertruck exploding in front of the Trump hotel



It looks like fireworks exploded



This was intentional



Someone was sending a message to Trump & Elon pic.twitter.com/aTpe0oM6jg — DC_Draino (@DC_Draino) January 1, 2025

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

Zdroje: ABC7, DC_Draino@X, Elon Musk@X

Petr Miler

