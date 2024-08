Trik s mobilem, díky kterému za špatného počasí uvidíte na silnici líp než vlastníma očima, pobláznil půl světa dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zdá se být absurdní, že byste pohledem do mobilu mohli vidět na silnici líp než přímo vlastním pohledem na cestu, ale za některých okolností to tak skutečně být může. Číňané to názorně ukázali během tamního tajfunu.

Před pár dny zasáhl Čínu tajfun Gaemi. Ten má na svědomí desítky životů, stejně jako vyhnal zhruba 300 tisíc lidí z jejich domovů. Doprovázely jej totiž nejen silné větrné poryvy, ale také přívalové deště. Jednalo se tak o vůbec nejsilnější bouři, která Říši středu zasáhla. Problémy během ní nepřekvapivě měli také řidiči, kteří často ani pořádně neviděli, kam silnice směřuje. Jedna tamní dvojice ale přišla s pozoruhodným řešením, které ji získalo pozornost světa. Spolujezdec totiž řidiči ukazoval cestu na obrazovce svého mobilního telefonu, která ji ukazuje mnohem jasněji.

Jak je to možné? Vysvětlení jako nezřídka nabízí fyzika, v tomto případě konkrétně fakt, že světlo je elektromagnetické vlnění. Jako takové osciluje ve všech směrech a je nazýváno nepolarizovaným. Polarizovaným se pak stává, když se s něčím setká, v tomto případě jde o vodu na povrchu čelního skla. To způsobuje nežádoucí rozptyl, který vás oslňuje a zamezuje vnímaní toho, co se děje za sklem. Vizuální šum polarizovaného světla lze ale snížit čočkou, která byla polarizována resp. propouští světlo pouze jedním směrem. Čočka mobilního telefonu přesně tohle dokáže a onen nežádoucí rozptyl světla eliminuje.

Je to samozřejmě nápadité, vtipné řešení, není ale zrovna nejbezpečnější - musíte na cestu koukat oklikou a s jistým zpožděním. Obdobného výsledku přitom můžete dosáhnout s brýlemi s polarizačním filtrem, jakkoli ty pochopitelně nemá každý. A ani ty sluneční, které navíc nemohou být těmi z vietnamské večerky za pár desetikorun, se do špatného počasí moc nehodí.

I s vhodnými brýlemi každopádně dosáhnete toho, že se k vašim očím dostane jen vertikální světlo, zatímco to horizontální bude pohlceno. Za prudkého deště, šíleného lijáku či třeba ve sněhové bouři tak jasně vidíte detaily, které jinak nemáte šanci vnímat. Jak to funguje v praxi, vám nejlépe ukáže přiložené video.

Trik s mobilem je chytrý, ekvivalentním řešením ale mohou být také brýle s polarizačním filtrem, minimálně se s nimi obejdete i bez spolujezdce. Ilustrační foto: Polaroid, tiskové materiály

Zdroj: AlimangoAbusar@Reddit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.