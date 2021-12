Úplně základní a mnohem slabší i levnější Porsche 911 ve sprintu rozdrtilo vrcholné BMW M3 před 5 hodinami | Petr Miler

Že jde o úplně jiná auta jinak se profilujících výrobců za diametrálně odlišné ceny? Takové je zažité vnímání, nikoli realita. Stojí podobné peníze, Porsche je ovšem výrazně slabší. Přesto je rychlejší.

Jde o dvě auta, která by asi málokoho napadlo postavit vedle sebe. Porsche 911 platí za drahý sporťák prestižní značky posazený jen stupínek pod supersportovní ligu, kdy některé verze - jako Turbo či ty s písmeny GT ve jméně - se supersporty mohou i nazývat. Vedle toho BMW M3 platí za pořád relativně lidový rychlík, který dovolí okusit alespoň část pocitů ryzích sporťáků ještě docela obyčejným lidem. Tak tomu možná i bylo, už není.

Upozorňuje na to Mat Watson z Carwow, který vedle sebe postavil základní Porsche 911 992 Carrera a BMW M3 ve verzi Competition. Devětsetjedenáctka je totiž z obou aut dokonce tím levnějším, když stojí asi o 120 tisíc Kč méně. To je docela fascinující stav, který je ale vysvětlen právě tím, že jde o základní, nikoli plně srovnatelné provedení. Výchozí 992 má k dispozici „jen” motor 3,0 H6 se dvěma turby, který na zadní kola posílá až 385 koní přes osmistupňový automat se dvěma spojkami. Vedle toho M3 Competition má sice také motor 3,0 se dvěma turby, ale R6, který pracuje až s 510 koňmi a tentokrát osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem. To vypadá jako jasná nadvláda Mnichova, nesmíme ale zapomínat na dvě věci.

I když 911 v posledních dekádách hodně ztěžkla, není to nic proti tomu, kolik váží M3. Je to 1 505 kg proti 1 730 kg, to je obrovský rozdíl. A pokud namítáte, že M3 je čtyřmístná, pak 911 je též a v generaci 992 je vlastně docela prostorná. Pravda, lepším soupeřem by jí byla M4 se stejným počtem dveří, ale to je v rámci této komparace celkem nepodstatné, citelně lehčí totiž není. Dalším faktorem je koncepce - pohon zadních kol zní stejně, 911 má ale vzadu i motor, M3 nikoli. A obojí zmíněné spolu s lepším automatem a celkově vyšší efektivitou Porsche stačí na to, aby BMW odešlo ze vzájemného klání jasně poraženo.

Rozdíl je vzhledem ke 125 „chybějícím” koním ohromující, 911 lépe vypálí z místa a M3 se po celých 400 metrů sprintu pořádně ani nezačne přibližovat. Prohraje jasně pokaždé a jen čas z nejpovedenějšího souboje ze strany M3 (většinou má problém rozumně přenést výkon na silnici), tedy 11,8 sekundy, vypadá vedle stabilních 11,7 s u Porsche alespoň trochu konkurenceschopně. Při letmém startu už BMW vítězí, ani tehdy to není jasná dominance. A na brzdách znovu prohraje. Překvapivá porážka překvapivě dražšího auta? Tak nějak by to šlo shrnout, podívejte se na to sami níže.

