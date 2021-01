Upravený německý superkombík se v běžném provozu rozjel na 354 km/h jako nic před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MTM

Pokud chcete vidět vrchol evoluce pořád ještě každodenně využitelných rodinných aut, tady máte příležitost. Audi RS6 vyladěné u MTM po německé dálnici doslova létá. A mohlo by jet i rychleji.

Nedá se říci, že by současné Audi RS6 ve své sériové podobě bylo slabé či pomalé auto. Disponuje až 600 koňmi výkonu, což stačí k akceleraci na stovku za 3,6 sekundy. A nebýt omezovače na 250 km/h, rozjelo by se jistě na více než 300 km/h, protože předchozí generace se srovnatelným výkonem mohla mít omezovač až na 305 km/h. To je skutečně velmi slušné na velký rodinný kombík s hmotností přesahující 2 tuny, neznamená to ale, že by nemohlo být ještě lépe.

O tom jsou přesvědčeni přinejmenším u německého úpravce Motoren Technik Mayer, známého spíše pod zkratkou MTM, který si vzal poslední generaci RS6 do parády. Nabízí několik úrovní úprav od 787 koní až po 1 001 kobyl pramenících z točivého momentu až 1 250 Nm. To jsou hodnoty zcela identické s těmi, které nabídla první evoluce Bugatti Veyron, akorát v tomto případě je můžete mít v autě pro pět lidí a spoustu nákladu. A také podstatně levněji - na RS6 stačí „pár milionů”, nikoli desítky jako u Bugatti. A za samotnou úpravu si MTM účtuje v přepočtu 940 tisíc Kč. Žádná láce, ale podívejte se, co tohle auto dovede.

Jeho dynamiku předvedl v praxi na německé dálnici člověk, který stojí za kanálem AutoTopNL na Youtube. A je to vskutku fascinující představení, neboť i když jde o velké kombi vyšší střední třídy, jede jako šílené. Nepřeháníme ani trochu, stovka pod 2,8 sekundy je něco, co by dříve svedl leda onen Veyron, dvoustovka se mihne za 8,1 sekundy a třístovka za 20,5 s. I v docela frekventovaném provozu se vůz během chvíle rozjede na 354 km/h a jel by i více - vyšší rychlost už ale nejsou schopny zvládat pneumatiky.

Patrná je i lehkost, s jakou auto tak vysokou rychlost zvládá. Krom letící krajiny kolem se na videu neděje vlastně nic až tak zvláštního a autor je dobře slyšet i bez zvyšování hlasu. Veyron by vzhledem ke své velikosti a nakonec i hmotnosti zvládl více s podobnou noblesou, ale zkuste do něj naložit rodinu a vše, co potřebuje s sebou na výlet. Podívejte se na to, je to skutečně dechberoucí ukázka toho, kam až se může dostat dynamika moderních aut s trochou (dobře, větší trochou...) modifikace tovární techniky.

Audi RS6 od MTM je pekelně rychlé auto. Vrcholná úprava na 1 001 koní z něj dělá něco jako rodinné Bugatti. Foto: MTM

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler