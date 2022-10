Už zakázaný malý fiátek po úpravě doskákal na německé dálnici až k 227 km/h, jde z toho trochu strach před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Je to hodně divoké auto už v sériovém provedení, když mu ale přidáte další výkon a vydáte se vyzkoušet jeho maximální rychlost, začnou se teprve dít věci. Škoda, že jako nový už tento vůz nekoupíte, letos v prodeji musel skončit.

Jsou auta, která vysoké rychlosti zvládají jako nic, i když si je prakticky nikdo nekupuje pro to, aby je s nimi dosahoval. Ze stovek možných kandidátů vezměme třeba takové BMW 530d, tuctový naftový cesťák vyšší střední třídy. Lidé si jej kupují na pohodlné přesuny běžnými či o něco vyššími rychlostmi, když se s ním ale rozjedete na elektronicky omezených 250 km/h, neděje se v podstatě nic. Auto takovou rychlost zvládá stejně jako obyčejný kompakt o 100 km/h nižší tempo.

A pak jsou tu naopak vozy, které jsou předurčeny k tomu, aby z nich někdo doloval maximální dynamiku, třebaže se na něco takového hodí v podstatě jen na utažených okreskách. Mezi takové patří dnes už poněkud obstarožní, ale nebýt letošního zákazu prodeje v EU, tak i nadál vyráběného Abarthu 595 Competizione. Název vozu zní hrdě, mohl by si tak říkat adept na vítězství v Le Mans, ve skutečnosti je to ale jen upravený Fiat 500, který se jako takový dále vyrábí. Je to vůz s kořeny v předminulé dekádě, nabízen je od roku 2009, a už před 10 léty jsme jej testovali ve verzi Esseessee. To nebyla specialita pro německý trh, ale ještě výkonnější a přiostřenější provedení pro celý svět.

I v základním provedení je to ale takový skákací hrad na kolech, protože prťavé auto s krátkým rozvorem, tuhým podvozkem a hromadou výkonu těžko může fungovat jinak. Když ale vezmete superostrou verzi Competizione, které navíc majitel přidal výkon k dobu a místo sériových 180 koní má k dispozici 210 kobyl, je to teprve rošťák. Ukazuje to i přiložené video z Autobahnu, který v normálním autě nepůsobí zrovna rozbitě, ovšem Abarth se zjevně rozskáče i na ni. A to tím snáze, čím rychleji jede, pochopitelně - ve vysokých rychlostech vibruje v autě kde co - od držáku telefonu až po vnější zpětná zrcátka.

Tím nechceme auto nijak srážet, je to stroj ďábelských radostí, na německou dálnici se ale skutečně moc nehodí. I díky tomu jsou ovšem záběry s jeho dynamikou právě z tohoto místa zajímavé - tahle divoká pětistovka se podle tachometru zvládne rozjet až na 227 km/h, což je na takového prcka skutečně hodně. Mrkněte se na to sami, je to osvěžující připomínka jednoho sice nesmyslného, ale emoce laskajícího stroje, nakonec i díky jeho svéráznému zvukovému projevu, který mu v Evropě zlomil vaz.

Abarth 500, zde ve verzi 595 Competizione, je zajímavé auto i 13 let po svém zrodu. Jeho představení na Autobahnu po úpravě na 210 je ale současně trochu úsměvné - létající italský Čestmírek má zjevně raději okresky. Foto: Fiat

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

