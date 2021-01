Video zachytilo, jak řidič v plné rychlosti zasáhl autem vrtulník, to se hned tak nevidí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Situace byla ne zcela správně podávána tak, že to byl pilot vrtulníku, který trefil auto. I to by bylo mimořádné, teprve video ale ukazuje, že to bylo ještě trochu jinak - kamion trefil vrtulník, který si držel svou výšku.

Dakarská rallye je velmi nebezpečným podnikem, kde smrt číhá pomalu na každém roku. Výjimkou bohužel nebyl ani letošní ročník, neboť pět dní po své havárii zemřel francouzský motocyklový jezdec Pierre Cherpin. Jeho indický kolega CS Santosh pak měl jen o trochu více štěstí, neboť měl taktéž nehodu, ovšem po ní skončil „pouze“ v kómatu. A aby toho nebylo málo, v přímém ohrožení života byl také Anton Šibalov.

O incidentu, ve kterém figuruje poslední zmíněný řidič kamionu, jsme slyšeli až dříve, až s odstupem času se ale ukázalo, co se opravdu přihodilo. Médii byla situace interpretována obvykle tak, že vrtulník následující Šibalovův Kamaz do jeho vozu narazil, jenže tak to nebylo. Video ukazuje, že pilot vrtulníku si držel svou výšku, která ovšem byla tak blízko kamionu pod ním, že do něj na narazil poté, co se na jedné z terénních vln vznesl do vzduchu.

Došlo tak na vskutku neobvyklou situaci, neboť nehody opačného gardu, tedy že vrtulník či letadlo spadne na automobil, se stávají, jakkoliv jsou vzácné. Ovšem aby vůz naboural do helikoptéry, to se vidí snad jen v hollywoodských filmech, kde navíc po kontaktu mezi oběma stroji přichází mohutná exploze. K té naštěstí nedošlo, ze záběru vidíme pouze pár věcí, které Kamazu odlétnou ze střechy, ovšem bez větších následků.

Eric Khairullin ze Šibalova týmu následně uvedl, že vrtulník poškodil střešní sání. Zároveň dodal, že celý incident „vypadal podivně. Ukázalo se, že vrtulník organizátorů letěl příliš nízko nad tratí, a v jedné chvíli, kdy se spěchající kamion vznesl, do něj narazil. To je opravdu nebezpečné, i když naštěstí v tomto případě vše skončilo dobře. Je to otázka zorganizování bezpečných přeletů při soutěži.“

Lze jen dodat, že jelikož nedošlo na zranění ani větší materiální újmu, případ nebyl dále vyšetřován. To je ale dost možná škoda, neboť v tomto případě opravdu stačilo málo, a Dakarská rallye by byla zatížena zbytečnou ztrátou hned několika životů. Naštěstí si ale Šibalov nakonec dojel pro druhé místo a dnes správné říká, že nehoda nebyla jeho chyba, i když fakticky jeho vůz narazil do vrtulníku. Jeho pilot měl počítat s tím, že ke skoku na některé z dun může dojít.

Anton Šibalov nakonec i přes incident s vrtulníkem skončil na Dakaru celkově druhý. Foto: Kamaz

I’ve been banging on about no shot being worth risking your life for for years - clearly no one told this helicopter pilot on the @dakar. Very lucky crew indeed

pic.twitter.com/4CLjVRRZuo — Colin Clark (@voiceofrally) January 16, 2021

