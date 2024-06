Vladimir Putin osobně povozil Kim Čong-una ve své luxusní limuzíně, pak mu ji dal. Dostal už druhou za poslední půlrok před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Ruské federace

„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku,” lákal podle nejmenovaných zdrojů Vladimir Vladimirovič svého nového „kámoše” na projížďku. Ale vážně, tohle se stalo, i předání druhého auta je potvrzené. Putin asi rozdává „výprodejové” Aurusy, kde může.

Ruský prezident tento týden navštívil KLDR a znovu se setkal s tamním vůdcem Kim Čong-unem. Stalo se tak v poslední době už podruhé, přičemž i o jejich předchozím setkání jsme se na našem webu zmiňovali. Není to proto, že bychom byli příznivci kteréhokoli z těchto dvou mužů, ale proto, že obě oficiální schůzky měly pozoruhodný automobilový přesah.

Minule to byl Kim, kdo navštívil Rusko, a ze země si odvezl jako dar prodlouženou pancéřovanou verzi Aurusu Senat, tedy proslulou Putinovu limuzínu. Nyní se Putin ukázal v KLDR, kdo by ale čekal, že tentokrát to bude Kim, kdo dá ruskému vládci nějaké auto mýlil by se, ostatně by mohlo jít leda o trakař. Byl to tak znovu Vladimir Vladimirovič, kdo byl štědrý.

Podle agentury RIA Novosti se vše seběhlo tak, že Putin pozval Kima na projížďku, když se ale přiblížili autu a ochranka otevřela prezidentovi zadní dveře jako obvykle, Putin se rozhodl usednout za volant. Kim Čong-un se pak posadil vedle něj na sedadlo spolujezdce. Po chvíli ježdění po ulicích Pchjongjangu, které zachytily i kamery agenturních zpravodajů, se pak oba vládci svých zemí vydali na společnou procházku, po které Putin předal Kimovi další Aurus Senat jako dar. To potvrdil i Putinův asistent Jurij Ušakov - mělo by jít o kratší, tedy obyčejnější verzi vozu, to je ale v tuto chvíli jen spekulace.

Člověk se může divit, že Putin takto rozdává tak drahá a výjimečná auta, je ale třeba dodat, že Kim pokaždé dostal jakési výprodejové provedení, Senat nedávno prošel poměrně výrazným faceliftem. Ani ruský prezident nakonec neodjel ze Severní Koreje s prázdnou, podle mluvčího dostal „dobré dary”, které „reflektují image ruského prezidenta”. To by nás skoro zajímalo, co to je - medvěd, puška a padák? Můžeme si jen domýšlet, na víc se podívejte na videu níže.

Putin rozdává končící Senaty jako na běžícím pásu, Kim Čong-un dostal v krátké době už druhý. Foto: Aurus

Zdroj: RIA Novosti

Petr Miler

