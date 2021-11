Vrcholná Tesla Model S Plaid vyzvala na sprint stejně výkonný McLaren, neměla to dělat před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Model S Plaid svou akcelerací dokáže ohromit, ovšem jen do chvíle, než se mu postaví stejně výkonný, ovšem výrazně lehčí sporťák. A ani nemusí vadit, že má poháněná jen zadní kola.

Elektromobily jsou jejich zastánci vyzdvihovány nad vozy se spalovacím ústrojím. Mají být ohleduplnější k životnímu prostředí, prostornější i rychlejší. S tím nicméně nelze až souhlasit bez výhrad, vždy záleží na okolnostech. Třeba v takovém Polsku, které elektřinu vyrábí převážně z uhlí, jsou s provozem elektromobilu spojené vyšší emise než s moderním efektivním dieselem. Ona prostornost je pak odvislá od usazení baterií, zatímco v případě dynamiky jde pořád hlavně o výkon a hmotnost.

Plně se to projevilo při srovnání Tesly Model S Plaid s McLarenem 720S Spider. Ten totiž prošel tuningem, načež jeho čtyřlitrová osmiválcová jednotka již nedisponuje standardním výkonem 720 koní. Místo toho má 850 koní na kolech, pročež by samotný motor mohl produkovat něco okolo tisíce koní. Svým způsobem tedy britský supersport vyrovnává americký elektromobil, jenž se dočkal 1 034 koní přímo z továrny.

Ve zrychlení na čtvrtmíli nicméně McLaren vítězí, a to přesto, že poháněná má jen zadní kola, zatímco u Tesly míří veškerý výkon na obě nápravy. U elektromobilu navíc nejsou třecí ztráty až tak vysoké, na kolech tak může mít prakticky celé stádo. Je ovšem daleko těžší. Tesla dále používá sériové pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S, zatímco McLaren vyfasoval Toyo Proxes T888R, čímž částečně eliminuje absenci pohonu 4x4.

Vítězství McLarenu tak připomíná, že spalovací pohon stále ještě nepatří do věčných lovišť. Nicméně smeknout je třeba i před Teslou, která je pomalejší jen o chlup, ačkoli je praktičtějším vozem. Na druhou stranu, bavíme se srovnání dynamiky v přímce, jakmile by došlo na klání na okruhu, Tesla by si ani neškrtla, tam nestačí ani na mnohem obyčejnější vozy.

McLaren 720S Spider dokázal při sprintech porazit sériovou Teslu Model S Plaid, stačilo mu přidat trochu výkonu. Foto: Automobilky

Petr Prokopec

