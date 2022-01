Vrcholné sportovní Volvo na německé dálnici přes 608 koní výkonu nic zázračného nepředvedlo před 2 hodinami | Petr Miler

Vypadá slibně a jeho technické parametry též, tedy dokud se nepodíváte na hmotnost 2 345 kg. A nezjistíte, že z oněch 608 koní má vůz spolehlivě k dispozici jen něco přes polovinu. Podle toho vypadá jeho vystoupení na Autobahnu.

Lidé blíže nezkoumající automobilový svět si toho možná ani nevšimli, ale Volvo během posledních pár let pořádně zatočilo se značkou Polestar. Kdysi nezávislý závodní tým spolupracující s Volvem se nejprve stal dvorním úpravcem aut této značky ve stylu raných AMG u Mercedesu, později značkou sportovních verzí ve stylu M u BMW, pak značkou samostatných sportovních modelů ve stylu Corvette u Chevroletu a teď je značkou elektrických aut ve stylu Tesly. Je to pozoruhodná geneze naznačující, že Volvo dlouho nevědělo, co si s Polárkou počít, ale to pro tuto chvílinechme stranou.

Dnes se podíváme na jednu z etap, kdy se Polestar pokoušel být sportovní či možná spíše sportovně-luxusní značkou a Volvo dalo pod jeho hlavičkou za vznik modelu nazvanému prostě 1. I ten působí tak trochu dojmem, že neví, jakou cestou se vydat, alespoň po technické stránce. Vizuálně je to velmi zajímavé, elegantní kupé, technicky je to ale dort pejska a kočičky. Považte sami - technika je postavená kolem 333koňového motoru 2,0 neobvykle přeplňovaného turbem a kompresorem, je to ale navíc plug-in hybrid, který má dvě baterie o celkové kapacitě 34 kWh a k tomu má celkem tři elektromotory, kdy dva dávají po 235 koních jen pro pohon a další s 69 koňmi slouží jako integrovaný startér-generátor.

To je hromada věcí a byť nakonec nedávají tolik výkonu, kolik by naznačoval prostý součet, rozhodně nejde o slabé auto - nabízí až 608 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu. Takový vůz by měl jet jako střela, realita ale není ani taková, jak tovární údaje (0-100 km/h za 4,2 s) naznačují. Váží totiž mocných 2 345 kg a to je tu ještě jeden háček - musí mít nabité baterky. Pokud je nemá, bude si muset s více jak 2,3 tuny hmotnosti poradit pouze oněch 333 koní, což může být docela trápení.

Tento moment na videu níže neuvidíte, už korzování po německé dálnici s nabitými akumulátory ale ukazuje, že tohle auto má trochu nemocných 608 koní. A nebo zdravých, ovšem pracujících s trochu nezdravou hmotností. Nejede špatně, to ne, ovšem takový výkon mají dnes dálniční střely jako BMW M5, Mercedes-AMG E63 nebo Audi RS6, které jsou prostě mnohem rychlejší. Nemluvě o maximální rychlosti, která zde končí na 250 km/h bez možnosti posunu výš. Podívejte se na to sami, my už jen dodáme, že kdybyste náhodou o tento vůz měli zájem, jako nový už ho nekoupíte, i kdybyste z kapsy vytáhli požadovaných 155 tisíc Eur, asi 3,8 milionu Kč - Volvo vyrobilo jen 1 500 kusů a produkci minulý rok ukončilo.

Polestar 1 od Volva vypadá slibně, na německé dálnici ale na 608koňové auto moc přesvědčivě nejede, jak můžete vidět níže. Foto: Volvo

