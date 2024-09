VW se téměř s okamžitou platností zbavil svého finančního ředitele, jeho místo přebírá „kámoš” šéfa zvaný Řezník dnes | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Tato změna má daleko k plánované, neboť probíhá necelé dva roky poté, co se současný finanční šéf Volkswagenu ujal své pozice. Co je úkolem jeho nástupce, se zdá být zřejmé - nebát se tnout do živého, s čím má zjevně Patrik Andreas Mayer problém.

„Střecha je v plamenech, v sázce je všechno,” prohlásil loni v létě šéf Volkswagenu Thomas Schäfer poté, co se elektrický sen firmy začal hroutit. Mnozí si mysleli, že přehání a chce jen trochu vyburcovat zaměstnance k vyšší aktivitě, dnes už ale víme, že zase tak moc nepřeháněl a s VW to skutečně nevypadá dobře. Nepochybujeme o tom, že Schäfer od té doby přijal rozličná opatření vedoucí ke zvýšení provozní efektivity, protože ale problémy firmy mají hluboké kořeny a jako „správný” elektrický fanatik odmítl udělat cokoli s jejich podstatou, nemohla situace dospět jinam než do hlubší krize.

Ta se na VW řítí pozvolna, ale velmi přesvědčivě. Přes všechna opatření přijatá ve prospěch zvýšení provozní efektivity klesla zisková marže největší součásti koncernu za druhý letošní kvartál na pouhá 2,3 procenta. To je skutečně komicky málo. Proto najednou VW mluví o zavírání německých továren a propouštění tamních zaměstnanců, dosud bezprecedentním kroku. Problémy už prostě nelze vyřešit kosmetickými změnami, právě těmi se ale měl primárně zabývat Patrik Andreas Mayer, finanční ředitel automobilky dosazený do své pozice teprve v říjnu 2022. Proto musí jít.

Déle než do 1. října ve společnosti nevydrží, jak už oficiálně informoval koncern VW. Mayerovo místo převezme ke stejnému datu David Powels, současný finanční ředitel a šéf pro IT sesterského Seatu. Ten má zejména s divizí Cupra o poznání lepší výsledky, především ale nemá mít problém tnout do živého. Jak informuje obvykle dobře orientovaný Manager Magazin, Mayer měl situaci řešit kvůli složitým vyjednáváním se zaměstnanci i akcionáři pomalu, navíc často beztak problematickými a jen zdánlivě nebolestivými kroky jako využíváním takzvaných inovačních fondů VW. Ty ovšem měly po dohodě se zaměstnanci sloužit pro budoucí projekty, ne pro hašení současných požárů.

Powelsovo jméno je i v oboru šířeji neznámé, a tak jsem se obrátil na můj zdroj v německé centrále VW, o koho se vlastně jedná. A je to zajímavé povídání. Tento rodilý Jihoafričan, studovaný účetní, strávil prakticky celý svůj život působením v poněkud exotických lokacích působení Volkswagenu, pochopitelně včetně domácí JAR. Právě tam se seznámil se současným šéfem VW Thomasem Schäferem, který od něj přebíral pozici šéfa jihoafrického zastoupení, když Powels mířil do Brazílie. A měl poznat jeho přednosti a zkušenosti, které se mu teď mají hodit při snaze zefektivnit fungování celého VW.

Powels je prý známý jako velmi tvrdý vyjednavač, který se opakovaně zasloužil o potlačení stávek v jihoafrických továrnách VW. Uvnitř firmy se mu má říkat Řezník, nikoli však proto, že by byl až takový „kruťas”, ale proto, že rád používá řeznické příměry. Jestli je to součást jeho vyjednávací taktiky, nebo pochází z řeznického prostředí, náš zdroj neví, i v Německu je to relativně neznámý člověk. Jestli jako cizinec bude na Němce platit při snaze přimět tamní zaměstnance akceptovat, že jejich budoucnost je na úřadu práce, ukáže až čas. Na každý pád je to v tomto ohledu jeden z nejzkušenějších manažerů firmy a jeho dosazení do této pozice dává za současných okolností smysl.

Patrik Andreas Mayer sice z VW odchází, ze skupiny Volkswagen ale nikoli. Bude to právě on, kdo nyní převezme Powelsovo místo ve vedení Seatu.

Patrik Andreas Mayer ve Volkswagenu jako CFO skončil. Foto: Volkswagen



Jeho místo přebírá David Powels, zkušený jihoafrický harcovník VW a dřívější šéf celých divizí značky. Dosud dělal šéfa financí v Seatu, právě na toto místo míří Mayer. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Manager Magazin, Autoforum

Petr Miler

