Zemřít ve Volvu je vážně těžké. Řidič zdemolované XC90 s pomocí okolí dvakrát během pár minut přelstil smrt, odešel po svých včera | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Klobouk dolů před Volvem, ale také před všemi, kteří se ani na pokraji katastrofy dotyčnému nebáli pomoci. Vytáhli ho za pět minut dvanáct z auta, které samo mělo působilo tak, že má spíš pět minut po dvanácté.

Auta od Volva jsou mi sympatická asi jako tanečky obstarožních političek na Tik Toku, tedy vůbec. Mohou být hezká, mohou být i technicky zajímavá, nemusí dokonce ani špatně jezdit, ale jejich zejména elektronické naladění působí dojmem, že si je může koupit jen nesvéprávný člověk. Míra, s jakou se vám snaží zabránit řídit auto podle svého, je v automobilovém světě zcela mimořádná a pro mě osobně nepřijatelná.

Nic to ale nemění na tom, že vedle těchto nesmyslů si Volvo vždy dávalo záležet i na pasivní bezpečnosti. A člověk musí uznat, že na tomto poli dosáhlo podobně mimořádných výsledků. Je škoda, že tento stav spojuje s dokonale anti-řidičským charakterem, ale pokud někdo neřídí rád, asi je mu to jedno. Ten si pak může na auto s klidem nalepit slova: „Těžko mě zabít!”

Jak si auta Volva v tomto ohledu vedou, výmluvně ukazuje video níže. Pochází z Vietnamu, kde se stále aktuální model XC90 připletl do cesty víc jak 10tunovému náklaďáku. Tomu na mostě Phu My selhaly brzdy a jeho řidič to chtě nechtě napálil do osmi aut stojících před ním. Když se poprvé podíváte na záběry následků, řeknete si něco jako: „Masakr!” jenže ouha, z nehody všichni odešli živí. A Volvo na tom má svůj podíl.

Právě to se ocitlo totálně zdemolované mezi modrým náklaďákem a dalším bílým SUV. Ze zadní části rozdrceného auta se valí navíc kouř. Vypadá to, že řidič uvnitř musí být na kaši, záchranáři ale nakonec uvidí člověka při vědomí a dělají maximum, aby jej dostali ven. Nakonec se povede sundat to, co zbylo z čelního skla, a záchranář malým otvorem vytáhne řidiče ven. Ten dokonce odejde po svých.

Smrt tak přelstil hned dvakrát - samotný náraz musel být extrémně tvrdý, ale díky Volvu z něj vyšel tak, že mohl dál s pomocí okolí auto opustit. Plameny pak podle pozdějších záběrů XC90 zcela zničily, takže šlo dost možná o poslední sekundy, kdy šlo auto opustit ve zdraví. Jistě, bez hrdiny z řad záchranářů by to nešlo, ale bez Volva také ne, podívejte se na to sami

Volvo XC90 je klíčový model značky nejen z hlediska prodejů, ale i z hlediska bezpečnosti. Podívejte se níže, co v něm jde také přežít bez velké úhony. Foto: Volvo

Zdroj: Natebin@Reddit

