BMW zařízlo z 95 procent hotového nástupce superportovní M1 ve prospěch otylé XM, dnes může jen litovat před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Automobilka se vydala zdánlivě jistější cestou. Jenže s XM to zpackala natolik, že dnes může jen přemítat nad tím, o kolik lépe by udělala, kdyby místo ošklivého a otylého SUV vsadila raději na image budující supersport.

BMW i8 platí v historii mnichovské automobilky za propadák, vizuálně se mi ale i deset let po svém debutu líbí. A jeho podivné pohonné ústrojí zdánlivě funguje, alespoň v určitých režimech dokáže zaujmout. Když jsem s ním svého času vyrazil na svůj oblíbený testovací okruh složený z jedné třetiny z dálnice a ze dvou třetin z okresek, dostal jsem se s ohledem na typ auta na velmi přijatelnou spotřebu.

Jenže to šlo pořád o poklidnou jízdu. Jakmile se s autem odvážete, k čemu svou povahou svádí, zjistíte, že nefunguje. Z kombinace 42litrové nádrže a baterií o kapacitě 7,1 kWh (posléze byl paket zvětšen na 11,6 kWh) vám z toho druhého brzy nezbude nic a vy máte v rukou jen tříválcové kupé tančící na limitujících úzkých pneumatikách optimalizovaných pro minimální spotřebu. Něco takového za miliony korun? Nesmysl.

Proto auto na trhu neuspělo a pochopili to i u BMW. A tak se technici značky vrátili k čistému listu papíru, když začali pracovat na možném nástupci. Ten měl sice pořád sázet na plug-in hybridní techniku, nicméně místo 1,5litrového tříválce by se o jeho pohon staral dvoulitrový čtyřválec. Výkonnější by byl také elektromotor, načež by soustava produkovala zhruba 560 koní oproti dřívějším 369, navíc by zajišťovala dodávky výkonu o něco stabilněji. To by byl důstojnější nástupce dnes legendární superportovní M1.

V roce 2019 BMW dokonce přišlo s konceptem Vision M Next, který měl naznačit, jak by chystané kupé s později zvoleným jménem i16 mohlo vypadat. Automobilka na něm pracovala i během koronavirové pandemie a byla prý pouhých pět procent od dokončení produkčního provedení. Jenže jak nyní v rozhovoru s Joe Achillem prozradil Steve Saxty, autor knihy BMW by Design, nebyla to „čínská chřipka“, co místo zeleného vedlo k červenému světlu.

„Museli se rozhodnout, zda zvolí toto nebo XM,“ uvedl Saxty, jak si všimli kolegové z The Drive. Jeho slova nyní jistě zvednou ze židle řadu lidí, neboť plug-in hybridní SUV platí za ošklivý a otylý propadák. Nicméně je třeba si uvědomit, že BMW si za jeho vrcholnou verzi účtuje přes 5 milionů, většinu prodejů tak tvoří nižší provedení, která ovšem se samostatným modelem divize M mají společné leda jméno. A právě v ceně je podle Saxtyho zakopán pes nejen mizerných prodejů XM, ale i uplatnitelnosti novodobé M1. „Jakou částku by si ale BMW jako sportovní značka mohla účtovat za čtyřválcový vůz?“ ptá se v souvislosti s i16.

Neznamená to nutně, že by se mnichovská automobilka snu o duchovním nástupci kultovního modelu M1 vzdala. „Každý den někdo u BMW vytáhne novou M1,“ říká dále Saxty. A možná by automobilka po fiasku s XM měla konečně udělat další krok a konečně s ní přijít - s klasickým šestiválcem, žádnými experimenty. Kdyby to udělala naposledy, stěží by šlápla vedle. I omezené prodeje sportovního kupé by její image nakoply víc než kontroverzní 2,5tunová XM, která se stará leda o pravý opak.

Takto měla vypadat produkční i16, automobilka se dříve pochlubila i vizualizacemi finálního designu. Auto prý bylo hotové z 95 procent, BMW ale nakonec... Foto: BMW



...dalo místo ní přednost odpudivému, otylému a ve výsledku nechtěnému SUV XM a novodobou M1 zařízla. Foto: BMW

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.