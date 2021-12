Bugatti Chiron při měření výkonu málem strhlo brzdu, výsledky jsou i s obyčejným benzinem famózní před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Bugatti

Jedno z nejvýkonnějších, nejrychlejších a nejdražších aut planety se prodává už pěkných pár let, přesto jsme jej dosud nemohli vidět na „motorové brzdě”. Teď konečně máme příležitost.

Měření výkonu motoru s pomocí válcové zkušebny je docela normální věc a ukazovali jsme vám už spoustu aut, kterak se takto snaží předvést, co v nich vězí. Stále poslední generaci francouzsko-německého hypersportu jsme ale takové situaci nikdy neviděli. Ostatně, o výkonu Bugatti běžně nemá nikdo důvod pochybovat, do jeho ladění se pustí málokdo a i kdyby některý z majitelů to či ono podstoupil, pořád to neznamená, že dá někomu příležitost to zachytit na video. Tentokrát se to ale stalo.

Jak byste u Bugatti čekali, nešlo to jen tak, a to ze dvou důvodů. Jednak je Chiron velmi nízkým autem s kompletně zakrytovaným spodkem, který by se při umístění vozu na válce mohl odřít. Nejprve tedy bylo nutné jej odmontovat, což je samo o sobě odvážnou operací - pár škrábanců může způsobit škodu za miliony. Dalším problémem je pak auto samo, dá-li se to tak nazvat.

Sériové provedení původního Chironu má z továrny disponovat výkonem až 1 103 kW (1 500 koní) a točivým momentem nejvíce 1 600 Nm na klice osmilitrového šestnáctiválce. To jsou hodnoty, které spousta zkušeben vůbec není s to změřit a i pro tu použitou to byla zkouška ohněm - má zvládnout změřit motor o výkonu maximálně 2 000 koní, ale je to jen teoretická, dříve neověřená hodnota. Vážně tedy hrozilo, že bude nad její možnosti. Nakonec ale před Bugatti obstála a z provedených měření vyplynuly naměřené hodnoty 1 007 kW (1 369 koní) a 1 577 Nm na kolech.

Může se to zdát jako zklamání, ale opak je pravdou - jde o vynikající výsledky nad rámec očekávání. Chiron používá automat a pohon 4x4, u nějž se běžně počítá s 20% ztrátami výkonu na cestě od motoru ke kolům. Přepočtem na kliku hodnoty vychází skvěle - černo-modrá bestie může disponovat odměřeným výkonem až 1 208 kW (1 642 koní) a točivým momentem 1 892 Nm. To jsou famózní výsledky a i kdybychom počítali s menšími ztrátami (méně než 15 % to ale snad nemůže být nikdy), budou bezpečně překonávat tovární hodnoty.

Je navíc třeba dodat, že v nádrži byl natankován 93oktanový „americký” benzin, který přibližně odpovídá našemu Naturalu 95. Uvážíme-li, že oktanů snadno mohlo být víc, jsou výsledky vozu skutečně ohromující. Se zmíněným limitem zkušebny nebylo daleko dorovnání jejich maximálních možností. Podívejte se na to sami, test shrnují hned dvě videa níže.

Bugatti Chiron bylo odměřeno s předpokládaným maximálním výkonem 1 642 koní na klikové hřídeli, s pouhým 93oktanovým benzinem dle amerických norem. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Motor1

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.