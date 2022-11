Do dražby jde dodnes nejetá ikona zlatých časů BMW, její odhadní ceně nemůže věřit ani sama aukční firma před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Je to nejuznávanější stroj moderní historie bavorské automobilky, který během poslední dekády rostl na ceně až absurdním tempem. Jak si tedy někdo může myslet, že ve stavu prakticky nového auta ze soukromého muzea přijde na cenu hezkých exemplářů základních verzí?

BMW dnes dělá lecjaké nesmysly, v roce 2003 byl ale mnichovský svět ještě v pořádku. Automobilka tehdy vyráběla řadu 3 E46, zřejmě nejlepší trojku historie. A jako vrchol její nabídky nám servírovala tehdejší M3, též jeden z nejlepších strojů svého druhu. Časy slávy E46 se v tu chvíli chýlily ke konci, spousta dobrých věcí ale ještě měla přijít - o rok později se na trh dostala třeba 130i, po dalším roce kupříkladu Z4 M Coupé.

Jako by to nebylo dost, v Bavorsku dostali na sklonku výroby M3 E46 jeden sympaticky bláznivý nápad - vydolovat z em-trojky maximum a prodávat to zákazníkům. Výsledkem se stal model M3 CSL, na jednu stranu nekompromisní, na tu druhou pořád běžně využitelný vůz přinášející výrazné snížení hmotnosti, zvýšení výkonu, rekalibraci podvozku a spoustu dalších drobných modifikací, které z už tak skvělého auta udělaly něco jako uragán na kolech.

Čas tohoto vozu na Severní smyčce Nürburgringu byl tak dobrý, že to překvapilo i samotné BMW. Automobilce pak trvalo dalších více než 10 let, než stvořila novou silniční M3 resp. nástupnickou M4, která dokázala čas CSL překonat. A dalších 7 let, než přišla s novým CSL, které s o několik metráků vyšší hmotností dělá předchůdci leda ostudu.

Za absolutní vrchol řady M3 E46 bychom tedy mohli považovat až homologační M3 GTR s motorem V8, ta je ale tak vzácná, že dnes všechny vyrobené kusy vlastní sama automobilka. Pokud tedy chcete dost možná navěky nejlepší M3, musíte se na trhu ojetin porozhlédnout po některém z CSL, a to věru není snadná práce. Najdou se, najdou, ale vyrobilo se jich jen 1 383 a alespoň téměř dokonalých kusů je k mání minimum. A když už se nějaký objeví, stojí majlant.

Ceny navíc stále rostou. Na konci předminulé dekády bylo obtížné uvěřit, že se pěkné M3 CSL prodávají za okolo 1,5 milionu Kč, už v polovině té minulé se ale velmi zachovalé vozy prodávaly za dvojnásobek a nejlepší nabízené kusy přišly dokonce na 4 miliony. Dnes žádný tak pěkný kousek v prodeji nenajdete a 3 miliony dáte klidně za vůz s nájezdem okolo 100 tisíc km. Za opravdovými drahokamy z nabídky tohoto vozu musíte do aukčních síní, kde můžete narazit třeba na vůz na fotkách níže.

Je to vskutku mimořádný kousek z kolekce soukromého sběratele, který jej umístil do svého soukromého muzea, jak ostatně též můžete spatřit na fotkách. Už to naznačuje skvělý stav a očekávání nepřehání - pouhých 4 698 najetých kilometrů, to je skoro nic, jde prakticky o nový vůz. Očekávat tak můžete všech 360 atmosférických koní 3,2litrové R6 posazených do 7 900 ot./min, které zadní kola jen 1 385 kg vážícího auta rozjedou na stovku za 4,9 sekundy. Maximální rychlost je oficiálně udávána jako 259 km/h, reálně ale dokáže CSL akcelerovat i dále, třebaže maximálka její hlavní předností není.

To jsou sympatická data a „prasečí radost” můžete mít i z papírových emisí CO2 ve výši 287 g/km, to už vám dnešní M3 „nedopřeje”. Tedy papírově, v dokumentech najdete 224 gramů na kilometr, což je skoro komické. Reálně 510koňové biturbo nemá problém s 1,8tunovým autem jezdit za 20 litrů benzinu na 100 km i relativně mírným tempem, to je 464 gramů CO2 na kilometr. I v tomto má dnešní svět k normálnímu daleko...

Ale zpět k M3 CSL E46, dodnes krásnému vozu s nadčasovým designem, který uchvacuje svou nevtíravou svalnatostí. Sympatický, částečně „oholený” interiér se skořepinovými sedadly také neztratil svůj funkční glanc, i když u toho exempláře by puristy mohlo mrzet, že si první majitel zvolil do výbavy bezpříplatkovou, ale jinak nikoli standardně dodávanou klimatizaci. Alespoň při letních vyjížďkách nebude horko. Tedy, pokud s tímto autem vůbec někdo někam někdy pojede.

Zní to všechno hezky a zdánlivě ne draze. Aukční síň RM Sotheby's hovoří o očekávané ceně 30 až 50 tisíc Eur, tedy 728 tisíc až 1,2 milionu Kč. To je ale něco jako automobilový vtip roku - pokud by se tento vůz prodal za takové peníze, půjčím si na něj klidně u lichváře, protože ho o den později prodám několikanásobně dráž. Očekávejme spíše sumu mezi 4 a 5 miliony korun, za výše zmíněné peníze nekoupíte ani takto zachovalou M3 E46 „ne-CSL”. Realita se ukáže při dražbě, která proběhne 26. listopadu.

Toto je nejlepší M3 CSL, kterou si dnes můžete koupit, je skoro nová. Stát má podle aukční firmy klidně 728 tisíc Kč, tomu nemůže věřit nikdo soudný. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.