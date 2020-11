Fax, VHS, telefon k řidiči. Toto byl vrchol luxusních aut v časech sametové revoluce před 9 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Carat Duchatelet

Skoro všechno, co bylo na tomto autě výjimečné, je dnes mrtvé nebo běžné. V roce 1989 to ale byl absolutní vrchol automobilového luxusu s cenou, ze které se protáčí panenky i dnes.

Belgická firma Carat Duchatelet stále existuje a stále se specializuje na úpravy vozů Mercedes-Benz. Provede vám s nimi kde co, od prodloužení po pancéřování, protože se dnes ale několikrát vrátíme do chvil, kdy se u nás před 31 roky cinkalo klíči na náměstích, podíváme se na to, co společnost nabízela tehdy. Mercedes v té době vyráběl třídu S generace W126 a Carat Duchatelet veškerou svoji pozornost upírala na luxusní interiérové vybavení při zachování téměř originálního exteriéru. Výsledek měl být něco víc než Rolls-Royce a v mnoha aspektech fascinuje i dnes.

Pro Belgičany byl i nejvyspělejší Mercedes své doby pouze holý základ a z třídy S byla připravena „vysekat” rozsáhle přepracované verze Diamond, Cullinan nebo D. Arrow. Nejobvyklejší byla prvně jmenovaná, jejíž vznik začal nákupem nejvyšší dostupné limuzíny od Mercedesu, která byla prodloužena a podrobena patřičným změnám. Podle Frederica Duchateleta, zakladatele firmy, se ceny vypiplaných aut pohybovaly kolem 0,5 milionu německých marek, což z Diamondu dělalo bezpečně nejdražší úpravu řady W126 na celém světě.

Carat nakonfiguroval každé vozidlo přesně podle přání zákazníka a podle Duchateleta neexistují dvě úplně stejné limuzíny či kupé. Proto také na přiložených dobových propagačních materiálech můžete vidět tolik rozličných prvků v různých kombinacích - možné bylo vše a když si zákazník poskládal svou vysněnou specifikaci, počkal si obvykle okolo 5 měsíců po dodání vozu, než byla jeho modifikace dokončena. I proto firma postavila na bázi Mercedesu W126 jen 17 limuzín Diamond a koupili si je lidé jako saúdská královská rodina nebo katarský princ - nikdo další na ně neměl peníze, nebo odvahu.

Na pohled se tyto Mercedesy od standardu příliš nelišily, nechtěly příliš dráždit. Poznat byly obvykle podle rozšířeného rozchodu kol, nových ráfků od Ronalu a „podezřele kvalitního” laku v 48 vrstvách. Záplava luxusu se skrývala hlavně v interiéru, kde se nešetřilo opravdu na ničem. Typicky na vnitřek padla kůže z 15 krav, nějaký ten exotický strom, hodinky od Cartiera a tehdy nejmodernější elektronická zařízení.

Probírat, co všechno bylo možné na palubě mít, by bylo na dlouho, ale aspoň pro představu pár prvků zmíníme. Častým požadavkem byl rozsáhlý audio a video systém nejlepšího možného střihu pozdních 80. let, založený na komponentech Sony, Alpine, Panasonic a Bowers & Wilkins. Prostor pro cestující na zadních křeslech mohl být vybaven barevnou televizí Sony s VHS přehrávačem Panasonic. Na hlavním panelu se skrýval zvukový ekvalizér a přehrávač audiokazet. Ovládání funkcí bylo možné pomocí bezdrátových dálkových ovladačů.

Bláznivě působí možnost vybavení vozu telefonem se dvěma kamerami a obrazovkami. Bylo možné zavolat řidiči a s úsměvem mu říci, že vaše schůzka začíná už za 15 minut a aby ted ráčil více šlápnout na plyn. Zajímavou věcí byl z dnešního pohledu přenosný faxový přístroj s funkcí tiskárny, který si našel místo v rozkládacím stolu. Samozřejmostí byla vícezónová klimatizace nastavovaná panelem v loketní opěrce s rozsahem teplot v rozmezí 6 až 30 stupňů Celsia - to většina klimatizací neumí dodnes.

V interiéru nezůstalo původní skoro nic krom základních technických prvků a části architektury. Celý vnitřek, včetně pokrývek hlavy a koberců, byly od začátku vyroben u Carat Duchatelet. Křesla byla profilována jiným způsobem tak, aby poskytovala ještě větší pohodlí, byla individuálně nastavitelná a vyhřívaná. Kůže byla mnohem měkčí než typické kůže Mercedesu, dokonce i malé prvky interiéru a přístrojové desky nebo kliky dveří byly kompletně obšity kůží. Na dveřních panelech je na některých snímcích vidět obložení z ořechového dřeva, podlahu u zadních míst k sezení zdobily koberce z ovčí vlny a opěrky nohou. Střední části zadní konzole typicky dominovaly zlaté hodinky Cartier.

V centru pozornosti byla pochopitelně posádka vzadu, ani řidič ale obvykle nestrádal, však majitelé si mohli čas od času řídit auto sami. Šoférův prostor tak byl vybaven samostatným zvukovým systémem. Může poslouchat rádio zvlášť a cestující na zadních sedadlech si mohou vychutnat prohlížení filmů nebo televizního vysílání. Za dobré chování (berte to s humorem...) si mohl i řidič v závislosti na specifikaci dopřát film promítaný na obrazovce před spolujezdcem. Tolik ve stručnosti k přehlídce vysoké školy úprav interiéru pro nejnáročnější zákazníky 80. let - šlo by o nich napsat knihu.

Na komfort se ale myslelo i po technické stránce. Kvůli množství palubních zařízení bylo například vozidlo napájeno dvěma bateriemi a dvěma alternátory. V případě, že je jeden z nich vybit, byl aktivován nouzový zdroj, který udržoval v chodu všechny důležité funkce, protože co by to bylo za jízdu bez videotelefonu k řidiči, že?

Čas od času se některý z Diamondů objeví v prodeji a nebývá až tak drahý, časy jeho skutečné výjimečnosti jsou dávno pryč - typicky jde v dobrém stavu koupit okolo 1 milionu Kč. Jistě, to je spousta peněz za 30 a více let starý Mercedes, uvážíme-li ale, že i v roce 1989 by u nás takové auto přišlo na řádově desítky milionů korun, je to jen zlomeček původní hodnoty. Berme ale toto ohlédnutí hlavně jako připomínku toho, co bylo také možné v místech, kam jsme ještě v roce 1989 pořádně ani nemohli - u nás se tehdy čekalo ve frontách na Škodu Favorit.

Mercedes W126 Carat Duchatelet Diamond představoval jeden z absolutních vrcholů automobilového luxusu v roce 1989. Palubní výbava byla neskutečná, cena ovše též. Foto: Carat Duchatelet

Zdroj: Carat Duchatelet

Mirek Mazal