Jedno z největších muzeí aut otevřelo svůj Trezor, jsou v něm velmi vzácné stroje | Petr Prokopec

Pochopitelně, stejně jako jiná podobná místa je i toto muzeum pro „živé návštěvníky” uzavřeno, přesto si jeho největší klenoty může prohlížet na dálku. Petersonovo automobilové muzeum je všechny zpřístupnilo zdarma.

Pokud se řadíte mezi fanoušky aut, ovšem nikdy v životě jste nezaslechli o Petersenově automobilovém muzeu, pak zjevně vaše láska ke čtyřem kolům není dostatečně veliká. Jde o jeden z největších podniků svého druhu na světě, jenž se navíc před pěti lety dočkal rozsáhlé modernizace. Ta vyšla na 3,2 miliardy korun, přičemž zvenčí došlo hlavně na instalaci uměleckých ocelových profilů. Jejich hmotnost přitom převyšuje sto tun a jednotlivé pláty pohromadě drží 140 tisíc šroubů.

Modernizaci samozřejmě neunikl ani vnitřek, který je rozdělen do několika pater. Ta podzemní skrývají takzvaný Trezor, jakýsi depozitář se spoustou zajímavých exemplářů. Zatímco dříve dokázal pobrat jen zhruba 120 aut, dnes jich je zde naskládáno více než dvojnásobek. Právě tuto 250kusovou kolekci se muzeum nyní rozhodlo co nejvíce přiblížit publiku. Jít na to ovšem muselo digitální cestou, neboť stejně jako ostatní podobné firmy je pro živé návštěvníky minimálně do 15. května uzavřeno.

Pokud jste se přitom na osobní návštěvu nechystali, už jen proto, že k ceně vstupného je třeba připočítat ještě letenku do Los Angeles, nejspíše budete globální pandemii vděčni. Muzeum zveřejnilo déle než hodinové video detailně se věnující celé řadě exponátů. Těch je, jak jsme již zmínili, dvě stě padesát, přičemž dokonale mapují 120letou historii automobilového průmyslu. Najdeme zde jak extrémně staré kousky, tak i moderní supersporty.

Z těch nejstarších jde například o drožku Studebaker z roku 1904 stojící vedle Cadillacu z roku 1903, který poháněl jednoválcový motor. Dále se můžeme přesunout třeba k legendárnímu Fordu T, přeplňovanému Duesenbegu nebo limuzíně Rolls-Royce, jejímž původním vlastníkem byl Fred Astair. Supervzácný Mercedes 600 Laundaulet pak dříve vlastnil Saddam Hussein, opomenuta nebyla ani první pancéřovaná limuzína amerického prezidenta.

Zmínit můžeme rovněž vůbec první Hondu dovezenou do Spojených států nebo třeba Ferrari 308 GTS, kterým jezdil Tom Selleck v seriálu Magnum a jež muselo být kvůli hercově výšce upraveno. Filmových aut je zde ale daleko více, neboť v Trezoru se skrývá jak DeLorean DMC-12 z Návratu do budoucnosti, tak i Batmobile z Batman se vrací. Stejně tak zde naleznete i VW Beetle upravený pro závody NASCAR ze snímku Herbie či Bleska McQueena z kreslených Aut.

To jsme ovšem vyjmenovali opravdu jen zlomek celé kolekce, za kterou v prvé řadě vděčíme Robertu E. Petersenovi, jehož příjmení muzeum nese. Ten původně pracoval pro filmové studio MGM, ovšem v roce 1947 si uvědomil, že v Americe neexistuje jediný časopis o tehdy stále oblíbenějších hot rodech a muscle cars. Založil proto vlastní vydavatelství, které se již během dvou let dočkalo enormního úspěchu. K původnímu Hot Rodu tak záhy přibylo více titulů.

Souběžně s úspěchem se začala rozrůstat i Petersonova sbírka a rovněž jeho majetek. V roce 1994 pak založil ono muzeum, které bylo zpočátku součástí losangeleského historického muzea. Posléze došlo k přestěhování na současnou adresu, přičemž Petersen se svou ženou podnik nemalou měrou podporovali. I proto, že v roce 1975 oba jejich synové zemřeli při leteckém neštěstí. Podporu pak muzeum dostalo i po smrti zakladatele a jeho ženy, skrze nadaci mu totiž byl odkázán jak movitý majetek, tak i řada vozů, které si nyní můžete alespoň digitálně prohlédnout.

