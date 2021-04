Rus za muzeem nafotil, jak smutně končí unikátní prototypy nových aut Lady před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nikolaj EA@rcforum, publikováno se souhlasem

Spousta jiných výrobců by podobná auta nepustila ani ze svého depozitáře, v případě AvtoVAZu ale zjevně platí jiné pořádky. Řada unikátních aut stojí pod širým nebem a zjevně jen čeká na svůj úplný konec.

K návštěvě Technického muzea v ruském Toljatti se asi málokdo z nás dostane, přesto by stála za to. Celý areál je zaměřen spíše na představení vojenské techniky, a to z první i druhé světové války, stejně jako z té studené. Nechybí zde tedy legendární tank T-34 či nosiče lafetového raketometu Kaťuša. Na své si ovšem přijdou i fanoušci letadel, a aby toho nebylo málo, je součástí areálu dokonce i ponorka. Není tak překvapivé, že muzeum má otevřeno 12 hodin denně.

Co by ovšem již návštěvníky zaskočit mohlo, je, v jakých podmínkách jsou uchovávány některé exponáty. Jakkoliv je součástí areálu několik budov, ve kterých je uchována zejména železniční technika, tanky, obrněná vozidla či děla stojí venku pod širým nebem. To má své opodstatnění, neboť Rusové s nimi často pořádají různé výjevy z válečného období či demonstrační jízdy. Navíc se takto do areálu vejde více lidí, kteří na sebe nejsou nalepeni, což je obzvláště důležité v současném pandemickém období.

Zatímco válečné technice nevyzpytatelné počasí až tak moc nevadí, nakonec i proto, že je pravidelně opečovávána, auta dostávají vyloženě na frak. Dokládají to přiložené fotky člověka, který si na ruském fóru příznivců zmenšených modelů říká Nikolaj EA a od nějž jsme získali svolení je publikovat. A jsou to skutečně smutné pohledy na auta rozpadající se před očima.

Nejde přitom o tuctovky, ale o velmi vzácné prototypy Lady, které často existují jen v jediném exempláři. Přesto se s nimi Rusové nemazlí, jakkoliv přesně ta samá auta ještě před pár lety hýčkali v místních hangárech. Zub času postupně drtí novou Nivu z poloviny 90. let, Lady UFO, Silhouette a Oka-2 či minivan Naděžda.

AvtoVAZ již vydal prohlášení, dle kterého automobilka provozuje vlastní muzeum v centru Toljatti a s těmito vozy nemá nic společného. To ale není až tak úplně pravda. Technické muzeum bylo založeno v roce 2001 na popud tehdejšího viceprezidenta značky Konstantina Sacharova. O třináct let později se nicméně automobilka začala zbavovat všeho, co jí nebylo svaté a vlastnictví muzea převedla na samotné město, kterému ponechala i většinu aut.

Některé prototypy pochopitelně byly odvezeny a o ty se AvtoVAZ stará jako o oko v hlavě. Část jeho historie ale evidentně strádá a zakrátko již nebude možná ani jejich renovace. Na vyjádření muzea, proč jsou dané vozy v tak zbědovaném stavu, se přitom nadále čeká. V případě zájmu tak možná raději co nejdříve zakupte letenku do Ruska, kde vás návštěva muzea již příliš draze nevyjde. Lístek pro dospělého na celý den totiž stojí jen 200 rublů (cca 60 korun).

Petr Prokopec