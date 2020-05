Nejdelší auto světa bylo nalezeno v dezolátním stavu, teď ho čekají lepší časy před 4 hodinami | Petr Prokopec

Říká si příznačně Americký sen, protože kde jinde by se mělo tak obrovské auto vyjímat lépe než v USA? Po chvílích slávy ale bylo ponecháno svému osudu a přes dřívější nález dále chátralo. Teď ho mají konečně zachránit.

Jay Ohrberg je jednou z automobilových legend, stejně jako třeba jeho kolega George Barris. Oba se věnovali úpravám aut pro potřeby filmařů, Jay na svém kontě má batmobily ze 70. let minulého století či DeLorean z Návratu do budoucnosti. Jeho dílem je Dodge Charger zvaný Generál Lee, což by jedinečný exemplář, jenž zazářil v seriálu Mistři hazardu. A aby toho nebylo málo, bez něj by nevznikl legendární KITT, stejně jako mu za působivé portfolio aut vděčí seriál Miami Vice.

Jinými slovy, Ohrberg byl a vlastně nadále je mistrem svého oboru. Mimo to proslul také jako automobilový sběratel, jenž uchvátil pozornost médií ve chvíli, kdy si kupoval nové auto každý týden, a to po 57 týdnů v řadě. Tím však jeho vášeň pro vše, co má kola a volant, rozhodně neskončila. Ohrberg totiž využil zkušeností nabitých po rozsáhlé spolupráci s filmovými studii a rozhodl se, že postaví nejdelší auto na světě. To se mu v 90. letech skutečně podařilo, díky čemuž na silnice zamířil Americký sen.

O tomto voze, který skutečně byl nazván American Dream, jsme se v minulosti již zmiňovali. Přitom jsme neopomněli uvést, že zatímco na počátku existence této limuzíny byl zápis do Guinnessovy knihy rekordů, konce již tak slavné nebyly. Vůz bylo totiž s ohledem na jeho 30,5metrovou délku velmi komplikované řídit, přes přítomnost bazénu či helipadu nakonec skončil ve velmi zbědovaném stavu takříkajíc na ulici. Aktuálně se však zdá, že to nebude místo jeho posledního odpočinku.

Americký sen měl původně již před osmi lety projít rozsáhlou renovací u tehdejšího majitele. Tím bylo Autoseum, muzeum, a práci měli obstarat studenti za veřejné finanční podpory. Jenže z té nakonec sešlo, místní politici peníze neposkytli a práce ani nezačaly. Mike Manning, ředitel Ausea, ale od plánů na renovaci neupustil a spojil se s Mikem Dezerem provozujícím Dezerland Park, další autům věnované muzeum. Ten stroj zakoupil a obě instituce se v srpnu loňského roku společnými silami konečně pustily do rozebírání jezevčíka.

Přepracovaný Cadillac Eldorado z roku 1976 byl nejdříve rozdělen na dvě části a ty samostatně na podvalnících odcestovaly na Floridu, kde se skutečně začalo pracovat na samotné renovaci. Jak jsme ale již naznačili, nejde o snadnou práci, neboť vůz musel být demontován na jednotlivé sekce, které budou po úpravách opětovně sesazeny dohromady. Nyní ovšem veškeré snahy narušil koronavirus.

Manning tak dodává, že do finálního stavu by limuzína měla být dotažena až na jaře příštího roku. Již však nezmiňuje, zda bude bazén i helipad funkční nebo jestli nedojde ještě na nějaké specifické úpravy. Každopádně stálým novým domovem Amerického snu se stane Dezerland Park v Orlandu, kde nebude chybět i celá řada dalších automobilových zajímavostí.

Nejdelší auto světa zamířilo z New Yorku na Floridu...



...aby se po dlouhých letech dočkalo renovace. Ta není nikterak snadná či levná, i proto bude dokončena až příští rok na jaře

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec