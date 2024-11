Nové fotky mýty opředené sbírky tisíců superaut sultána Bruneje dosvědčují, že je přesně tak šílená, jak se traduje před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Je v podstatě ještě šílenější, než by vás napadlo. Ferrari F40 v různých barvách, kombíky, sedany i neznámé vozy stejné značky v několika kusech, desetina veškeré produkce McLarenu F1, hromada Bugatti a nespočet britských klasik postavených na míru. Je to k nevíře, ale je to realita.

V automobilovém světě existuje jen málo mýty tak moc opředených témat, jako je sbírka aut brunejského sultána. Povídají se o ní doslova pohádky, akorát místo tisíce a jedné noci bývá řeč o tisících nejlepších aut planety z posledních několika dekád, která si měl postupně pořídit člověk jménem Hassanal Bolkiah a jeho nejbližší.

Už z dob, kdy byl World Wide Web v plenkách a připojení k internetu bylo tak pomalé, že jste si během stahování jedné nestydaté fotky mohli pomalu dojít na večeři, pamatuji, jak se světem šířily seznamy aut z jeho údajné sbírky. Byly naprosto neuvěřitelné, neboť i vedle sbírek desítek a stovek aut slavných „pracháčů” působily jako z jiné planety. Bylo to jako kdyby někdo vzal hodně odvážný seznam aut a vynásobil ho deseti. Na každém šprochu pravdy trochu, ale v této míře absurdity a bizarnosti se tomu nedalo věřit.

Jenže to byla do puntíku pravda.

Ukázalo se to už před léty, kdy se světem začaly šířit tehdy jediné existující fotky celé kolekce z přelomu milénia. Koukat na ně je jako najít houbařův ráj a postupně vstupovat do jeho dalších a dalších komnat. Záběry to nebyly moc kvalitní, působily dojmem, že o sbírku se nikdo moc nestará a fotky nebyly bůhvíjak ucelené. Nyní se ale dostaly do éteru záběry o hodně kvalitnější a ucelenější, které teprve ukazují, co má sultán Bruneje schované kdesi pod svými rozsáhlými latifundiemi.

Ze záběrů je v prvé řadě vidět, že auta jsou schovávána v o mnoho důstojnějších podmínkách, než se zprvu zdálo. Neplatí to o všech, velká část výjimečných aut je ale stále naleštěná na lesknoucích se podlahách, jako by stále byla připravena vyrazit na cestu. Co ale znovu a znovu bere dech je množství některých aut, které má sultán pod palcem. Jeho sběratelská vášeň se zjevně vymkla všem představitelným druhům kontroly a každá druhá fotka jeho sbírky dělá i z jinak ohromující kolekce českého miliardáře Richarda Chlada něco jako okresní přebor mládeže vedle finále Ligy mistrů.

Rádi bychom vám vše ukázali, ale zatím jednáme s člověkem, o kterém věříme, že je původním autorem záběrů, o jejich využití. Fotky níže berte jako ochutnávku toho, co můžete v širší míře vidět na zdrojovém instagramovém profilu, tak či onak je zase a znova naprosto neuvěřitelné, Hassanal Bolkiah složil. Už jen záběry osmi Ferrari F40 v různých barvách v momentě, kdy automobilka vyrobila 1 315 kusů této legendy jen a pouze v červené, berou dech. A několik sedanů a kombíků modelu 456 GT, které si nechal postavit sultán na míru od Pinanfariny, podobně speciály jen pro něj zvané F90, FX a Mythos, o jejichž existenci se opakovaně pochybovalo, to všechno tu je.

Rozsah a bizarnost celé sbírky jsou nepopsatelné slovy. Pět kombíků 600SEL? Jsou tady. Kolik můžete potřebovat Bentley Azure? Sultán Bruneje si jich koupil 23. Kombík Aston Martin? Dodejte mi jich několik. Vidíme také prapůvodní SUV Bentley jménem Dominator, mimochodem v šesti kusech, nejméně čtyř Bugatti EB110 SS, deset z pouhých 106 McLarenů F1, z nichž dva patří mezi pouhých pět vyrobených variant GTR... Je to nekonečný a naprosto šílený seznam aut za miliardy a miliardy korun.

Podívejte se sami na útržky z nafoceného níže nebo i na zdrojovém odkazu. Pokud záběry ve strukturované podobě získáme, ukážeme vám je do detailu, je těžké na ně nehledět desítky minut s otevřenou pusou.

Už jedno vlastněné Ferrari F40 definuje velmi bohatého člověka, sultán Bruneje jich dal dohromady záplavu, navíc v různých barvách. A k tomu tisíce dalších, často ještě hodnotnějších, vzácnějších, nezřídka jen pro něj na míru postavených superaut v mnoha exemplářích. Je to fascinující kolekce, přesně tak, jak se traduje. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: brunei_cars_2001@Instagram

