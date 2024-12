Podívejte se, jak probíhalo „přeleštění” ikonického Ferrari F40 Nigela Mansella, během 30 dnů na něj použili i lasery a suchý led včera | Petr Prokopec

/ Foto: Curated, tiskové materiály

Je to spojení z říše snů, neboť F40 bylo poslední auto posvěcené Enzem Ferrarim. A Nigel Mansell byl posledním jezdcem Scuderie, kterého sám Il Commendatore najal. F40, jež dostal právě mistr světa z roku 1992, si tak zaslouží mimořádnou péči.

Ferrari F40 je jednou z největších legend italské automobilky. Už jen proto, že šlo o její poslední model, který ještě schválil Il Commendatore, tedy sám Enzo Ferrari. Automobilka původně plánovala, že jej vyrobí v pouze 400 kusech, přičemž každý měl vyjít minimálně na 400 tisíc dolarů. I když se nicméně jednalo o pětkrát vyšší sumu, než za jakou bylo k mání předchozí 288 GTO, zájem byl vskutku enormní. Nakonec tak vzniklo 1 311 aut, které všechny nesly červenou barvu a byly osazeny volantem na levé straně.

Jedním z majitelů se stal i Nigel Mansell, jehož osud byl s F40 nerozlučně spojen - také on se stal tím posledním, v jeho případě jezdcem, kterého Enzo Ferrari zvolil, aby se stal součástí Scuderie. Na trati jej ovšem Il Commendatore již sledovat nemohl, neboť v srpnu 1988 zemřel. Mansell se do rudého monopostu nasoukal následující sezónu, přičemž doufal, že půjde o přípravnou fázi před následným vítězstvím v šampionátu. Ovšem i když Ferrari první závod roku 1989 vyhrálo, Mansell skončil až čtvrtý.

Další sezóna byla ještě horší a po zisku pátého místa v celkovém pořadí se Brit vrátil do Williamsu. V té době už nebyl majitelem zmiňovaného F40, které mu Enzo daroval na uvítanou, jak bylo u Ferrari zbytek. I když vůz byl na jeho jméno zaregistrován v březnu 1989, na podzim již auto patřilo Johnu Collinsovi, který za něj zaplatil neskutečný milion liber. To byl rekord, který vydržel v platnosti po více než dvacet let. Ostatně ještě v roce 2005 byl tento vůz v aukci prodán jen za 169 950 GBP.

Momentálně je někdejší Mansellovo Ferrari majetkem společnosti Curated, která se specializuje na nákup a prodej exkluzivních a hlavně postarších aut. F40 získala v roce 2021 a ihned jej nabídla k prodeji. Nejspíše za něj ale požaduje až příliš mnoho peněz, neboť nové vlastníka si šasí č. 80022 dosud nenašlo. Možná na tom ale něco změní velmi důkladná očista, kterou nyní auto prošlo. Za tou stojí kalifornská společnost I am Detailing, jež ukázala, jak vše probíhalo.

Ta třicetidenní (!) proces odstartovala důkladnou kontrolou, během které byla identifikována problematická místa. Následně došlo na koupel, kterou by si jistě nechala líbit i řada lidí, neboť příjemnější pěnivou lázeň asi nezažili. Pak došlo na využití laseru či suchého ledu, s jejichž pomocí se vracel lesk mnohdy i takřka třicetiletým komponentům. Leštění samotné karoserie bylo též velmi důkladné a vyžadovalo i sejmutí ikonických znaků Ferrari.

Nadmíru zajímavá je ovšem péče o okna, a to z jednoho prostého důvodu. Jde totiž o polykarbonát s posuvným panelem, který potvrzuje výjimečnost tohoto vozu. Okna z tzv. Lexanu totiž dostala jen úvodní produkce zhruba padesáti aut, která se tak pyšní o trochu nižší hmotností. Jak moc velký vliv pak něco takového mělo na dynamiku, si zřejmě budete muset zjistit sami. Ovšem bez desítek milionů korun to pochopitelně nepůjde.

Toto Ferrari F40 patřilo Nigelu Mansellovi, který jej dostal jako dárek na uvítanou při příchodu ke Scuderii. Po půl roce jej ovšem prodal, a to za neskutečný 1 milion liber. Za kolik změní vlastníka nyní, je ve hvězdách, péči ale dostalo mimořádnou. Foto: Curated, tiskové materiály

Zdroje: I am Detailing@YouTube, Curated

Petr Prokopec

