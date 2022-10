První plavba nové největší výletní lodi světa se vyprodala za pár hodin, novodobý Titanic hýří atrakcemi i luxusem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Royal Carribean, tiskové materiály

Podobně jako kdysi RMS Titanic patří dnes mezi největší pohybující se objekty, jaké kdy stvořilo lidstvo. A mezi výletními loděmi je dokonce tím úplně největším. Oslnit ale dokáže nejen tím, fascinuje také její pohonné ústrojí nebo luxusní kabiny.

Když přišel koronavirus, odvětví cestovního ruchu bylo zavedenými omezeními zasaženo asi nejvíce. Z oblohy totiž byla stažena letadla, zatímco lodě musely zamířit do přístavů. V obou případech byly uzavřené prostory plné lidí z různých částí světa považovány za velmi rizikové. Zatímco nicméně letadla se na oblohu začala po krátké chvíli hromadně vracet, zejména u zámořských lodí byla budoucnost značně nejistá. Očekávalo se, že tato branže značně zeštíhlí a preferovat ji budou už jen ti bohatší, nic takového se ale nestalo. A nebo aspoň zatím neděje.

Nyní tu máme podzim roku 2022 a spolu s ním definitivní potvrzení toho, že svět se vrací do starých kolejí. Společnost Royal Carribean totiž oznámila, že prakticky veškeré kajuty na její nové lodi zvané Icon of the Seas byly vyprodány v řádu hodin. Rezervační systém se otevřel toto pondělí, v úterý nicméně bylo k dispozici už jen 26 z celkových 2 805 kajut. Beznadějně vyprodáno pak bylo všech 179 apartmá. Ikona všech moří přitom na svou první plavbu vyrazí až v lednu 2024.

Společnost přitom spustila prodeje i na druhou plavbu, která se uskuteční v únoru přespříštího roku. Znovu půjde o sedmidenní výlet, znovu se bude v případě lístků startovat poměrně vysoko, a to na 25 tisících Kč za osobu. Ovšem i tak již bylo vyprodáno všech 535 kajut bez balkonu a výhledu ven, tedy těch nejlevnějších. Jak se tedy zdá, Royal Carribean má se svou novinkou, která je první vlaštovkou třídy Icon, velký úspěch. Při pohledu na parametry lodi se ale nelze divit.

Ikona všech moří totiž na délku měří 365 metrů (Titanic měřil 269 metrů a největší nákladní lodě jsou už jen o desítky metrů delší) a disponuje 20 palubami, z nichž pro hosty je jich určeno osmnáct. V již zmíněných 2 805 kajutách se může ubytovat až 7 600 lidí, o něž se stará 2 350 členů posádky. Máme zde tedy skutečné plovoucí město, ve kterém bude krátkodobě žít více lidí, než jich je hlášeno třeba v takové Litomyšli (9 914 obyvatel). Čekat na ně mimo jiné bude 7 bazénů, 9 vířivek, 6 tobogánů a 17metrový vodopád, který je vůbec nejvyšším na jakékoli lodi.

Novinka nehodlá nabídnout jen naprostý luxus, zároveň disponuje i ekologicky koncipovaným pohonem. Většina zámořských lodí je totiž poháněna dieselovými motory, v tomto případě nicméně hnací ústrojí spaluje zkapalněný zemní plyn. Ten má o 35 procent vyšší energetickou hustotu než běžné palivo, samotná loď je navíc díky svému designu o 30 procent efektivnější. Zanechávat tak bude nižší emisní stopu, palivo přitom bude skladováno v 27 metrů dlouhých a 307 tun těžkých nádržích.

Hmotnost samotné lodi přitom narostla na 250 tisíc tun, vskutku tak jde o neskutečný kolos. To jen potvrzuje fakt, že při výstavbě jsou na posun trupu využívány hned dvě lodě. Obrovskému zájmu se tak vlastně nelze divit. Zvláště když kromě již zmíněného mohou cestující počítat s tradičními prvky zámořských lodí, jako jsou noční kluby či relaxační zóny. Dále nechybí surfovací simulátor, lezecká stěna, golfové hřiště či „procházka v oblacích“, tedy chůze po nosnících vysunutých z lodi.

Ikona všech moří je vůbec první vlaštovkou nové třídy Icon od společnosti Royal Carribean. Jde o plovoucí město, které pobere takřka deset tisíc lidí. Hosté přitom budou mít k dispozici luxusní kabiny, stejně jako neskutečné možnosti vyžití. Foto: Royal Carribean, tiskové materiály

Zdroj: Royal Carribean

