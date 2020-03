Slavný testovací jezdec Lamborghini se musel schovat před policií v továrně včera | Mirek Mazal

Lamborghini by zřejmě nikdy nebylo tím, čím je, nebýt zřejmě nejznámějšího zkušebního řidiče sportovních aut vůbec. Valentino Balboni stál u zrodu většiny aut této značky a ani on to někdy neměl lehké.

Jen málo jmen symbolizuje automobilku Lamborghini lépe než Valentino Balboni. Sympatický testovací jezdec odešel do penze v roce 2008 po čtyřicetileté práci pro značku. Vždy usměvavý chlapík s vytříbeným citem pro řízení i techniku má za sebou nepřeberné množství zážitků z testování - jeho rukama prošlo více než 80 % všech kdy vyrobených modelů této značky.

Balboniho práce je o to pozoruhodnější, že automobilka nikdy nedisponovala testovacím okruhem, a tak veškeré ověřování prováděla v běžném provozu. Je zdokumentováno, jak Balboni jezdil až 290 km/h na okreskách, aby pomohl vývoji aut do kýžené podoby právě s ohledem pro jejich využití na běžných silnicích, neboť i se supersporty vyráží na okruhy pravidelně málokdo. Valentino B. to všechno přežil, stejně tak i jeho řidičák. Občas ale měl namále.

Vzpomíná na to Balboniho kolega, někdejší finanční šéf značky Matteo Ortenzi. Ten po letech mlčení zveřejnil jednu ze vzpomínek na vousatého mistra volantu. Valentino prý jednou rychle přijel do továrny a zmizel do zadní části výrobního závodu. Krátce po něm ale dorazila rozzlobená policejní hlídka a vyptávala se Mattea, kde je zkušební pilot porušující předpisy. „Jen jsem pokrčil rameny a řekl, že Valentino dnes nepracuje,“ zareagoval Ortenzi, který byl v tu chvíli nejvýše postaveným zaměstnancem značky v továrně. A tak se policie zase odporoučela.

Ortenzi dodává, že policista podle Balboniho vysvětlení neunesl předchozí rychlou jízdu testovaného Lamborghini. Supersportovní model předjížděl kolonu pomalejších aut, mezi nimiž přehlédl vůz policie. Po chvíli se jeho posádka objevila před branami výrobny a moc dobře věděla, koho hledá. „Viděl jsem Balboniho!" vykřikl policista. Duchapřítomný Ortenzi ale podle svých slov policisty uklidnil a celá příhoda následně upadla v zapomnění.

Legendární Valentino Balboni zažil mnoho zajímavých situací, na jednu z nich nyní vzpomenul jeho nadřízený

Mirek Mazal