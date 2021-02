Tento motocyklový závodník odmítl sedadlo ve Formuli 1, asi jako jeden jediný před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Jsou nabídky, které se neodmítají, říká se. Sedadlo ve Formuli 1 je jednou z takových a nevíme o nikom, kdo by mu řekl ne. Jak se ale s odstupem času ukázalo, v roce 2006 jej odmítl Valentino Rossi.

Představovat Valentina Rossiho je asi totéž, jako kdybychom dnes vysvětlovali, co je to koronavirus. Italský jezdec má na svém kontě hned devět mistrovských titulů, z nichž sedm získal ve vrcholné kategorii MotoGP. Zároveň jako jediný pilot jednostopých strojů odjel více než 400 velkých cen, za čímž stojí mimo jiné fakt, že jeho kariéra odstartovala již v roce 1996. O šest let později se pak poprvé stal součástí nejvyšší třídy, kde zůstává aktivní dodnes. Nechybělo ale málo a historie mohla být o trochu jiná.

S překvapivou informací nyní přišel Luca di Montezemolo, někdejší šéf automobilky Ferrari. Právě on umožnil Rossimu, aby na sklonku ledna a začátku února 2006 otestoval monopost italské stáje. Ital sice během prvního dne skončil mimo trať, v tom druhém se ale již Schumacherovi přiblížil na sekundu a z patnácti jezdců skončil na devátém místě. Ve finále pak již za Němcem byl o pouhou půlsekundu. Schumi tak okamžitě Rossimu vysekl poklonu a uvedl, že pokud by přestoupil do F1, byl by již od počátku konkurenceschopný.

Podobně to viděl i di Montezemolo, a proto Rossimu skutečně nabídl místo pilota. Ferrari bylo tou dobou ještě na vrcholu a nabídka sedadla od Montezemola vypadá z dnešního pohledu jako neodolatelné lákadlo. Tušila to i Yamaha, která tehdy Rossiho zaměstnávala a pro jistotu si už na základě spekulací o jeho možném přestupu zajistila náhradního pilota na další rok. Rossi ale nakonec nabídku odmítl.

Šéf Ferrari si zase nemohl být tak jistý Rossiho konkurenceschopností, a tak mu nenabídl místo u Ferrari, ale u stáje Sauber, které Scuderia až do roku 2005 dodávala jak motory, tak převodovky. Švýcarský tým nicméně odebíral komponentů daleko více, stejně jako na jeho výplatní listině byli i technici Ferrari. De facto tedy před patnácti lety byla ve Formuli 1 stejná situace jako loni, kdy byl z kopírování Mercedesu obviněn Racing Point, jenž kvůli tomu přišel i o body. Ale zpět k Rossimu.

Ten podle di Montezemola i tak přestup zvažoval, italský závodník však nakonec došel k názoru, že jeho mise v MotoGP ještě není splněna. S Yamahou tak podepsal smlouvu nejprve pro roky 2007 a 2008 a posléze i 2009 a 2010. Právě během těchto let získal poslední dva ze svých titulů, načež se dá říci, že jeho rozhodnutí bylo správné. To prý uznal i Schumacher, jehož Rossiho rozhodnutí sice rozesmutnilo, ovšem plně jej podporoval.

Motocyklový jezdec měl následně ještě několik příležitostí, kdy mohl usednout do monopostu Ferrari, přičemž v roce 2010 dokonce tehdejší šéf týmu Stefano Domenicali nemalou měrou lobboval za možnost nasazení třetího vozu, který by řídil právě Rossi. K tomu ale nakonec nedošlo, koneckonců i sám pilot již uváděl, že na F1 je příliš starý. Rozhodně se ale již v dané době nebránil přestupu do WRC, neboť mimo monoposty Formule 1 vyzkoušel i rallyové speciály.

Ani tento přesun však nebyl realizován, byť Rossi si nakonec s dvoustopými stroji zazávodil. Bylo u toho dokonce i logo Ferrari, neboť jezdec v rámci dvanáctihodinovky v Abú Zabí řídil model 458 GT3. Tým, do kterého mimo jiné patřil i jeho nevlastní bratr a pilot Moto2 Luca Marini, přitom skončil třetí, a to hlavně Rossiho zásluhou. Bylo by tak vskutku zajímavé zjistit, jak by dopadl, kdyby v roce 2006 svolil k přestupu. Odpověď na to už se ale pochopitelně nikdy nedozvíme.

Ferrari se svého času rádo chlubilo tím, že jeho monopost F1 testoval Valentino Rossi. Jak se nyní ukázalo, v roce 2006 mu dokonce byla nabídnuta i závodní sedačka, jenže u Sauberu a ta „Doktorovi” nebyla dost dobrá. Foto: Ferrari

Zdroj: Motorsport

Petr Prokopec