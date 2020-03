Unikátní sovětská ponorka děsila Američany, nebyla ale tím, co si mysleli 22.3.2020 | Mirek Mazal

Zatímco doma se Sovětům hroutilo hospodářství, na opačném konci světa lákali na unikátní atrakci pro turisty. Američané nikdy neuvěřili, že tak nečiní bez vedlejších pohnutek.

Reklamu na Sovětský svaz jakožto na turistickou destinaci zajišťovala od roku 1929 státní agentura Intourist. Vznik dodnes fungující organizace inicioval osobně Josif Stalin a jak už bývá v těchto končinách zvykem, rychle po založení se stala vůbec největší svého druhu. K jejímu fungování přispívalo i mnoho členů sovětských tajných služeb, kteří ve světě udržovali obraz země v duchu Potěmkinových vesnic.

Právě tato agentura iniciovala vznik jedinečné ponorky Neptune coby jednoho ze symbolů atraktivity sovětského turismu. A jakkoli tomu Američané odmítali věřit, podle všeho skutečně nebyla postavena s cílem podporovat aktivity komunistických vojsk, ale aby sloužila civilistům jako zábavná atrakce. Jasně žluté plavidlo mělo po obou stranách úzkého trupu kulatá okna, aby lidé dobře viděli pod hladinu.

Západní zpravodajci přesto projekt detailně sledovali a hledali, kde se za rouškou civilního použití skrývá vojenský potenciál. Důvodem bylo už jen to, že plavidlo vznikalo v loděnici běžně produkující armádní ponorky třídy Tajfun, existoval ale ještě jeden závažný důvod. Ponorka měla být provozována v rámci sovětsko-italské spolupráce v Karibiku (kde existuje několik ostrovů náležících Italům, přímo v SSSR ani nikdy nasazena nebyla), tedy jen kousek od břehů USA.

Žádné nekalé aktivity spojené s ponorkou Neptune se ale do historie nezapsaly a turistická ponorka Sovětského svazu skutečně umožnila veřejnosti sledovat dění v teplém moři. Ocelová konstrukce o délce 28 metrů umožňovala potopení do hloubky až 60 metrů, běžnější ponory probíhaly asi 30 až 40 metrů pod vodou. Každá exkurze do tichého království ryb byla doprovázena třemi členy posádky včetně jednoho průvodce. Volná místa u 22 oken byla připravena pro 44 zvědavců, kteří poslouchali komentář toho, co vidí za stěnami 1,5centimetrové oceli týrané podmořským tlakem.

Výletní magnet komunistického bloku vznikal v 80. letech a návštěvníky přitahoval do poloviny 90. let. Poté byla ponorka opuštěna a postupně dospěla až do stavu, který můžete vidět na fotkách níže. Po intervenci Rusů se stroj vrátil z teplých vody tropické Antiguy do studeného přístavu Archangelsk v Rusku u Bílého moře. Rusové chtěli provést několik inovací a vrátit lákadlo na jih, na realizaci tohoto záměru ale nikdy nedošlo.

Symbol světlejších chvilek existence komunistického režimu nakonec za mrzkého 2,5 milionu rublů (914 tisíc korun) koupila neznáma firma. Nový majitel chce vrak opravit a vystavit v Moskvě. Jestli se tak stane, nevíme, možná by ale žlutý Neptune mohl sloužit jako vzpomínka na snahy o odlákání pozornosti od hroutícího se hospodářství SSSR skoro za každou cenu.

Turistická ponorka sloužila v Karibiku, opuštěná tam ale nakonec čekala na další osud zahalena rzí



Zpět do Ruska se vrátila na opravu a už tam zůstala, byť zatím jen po částečné renovaci

Zdroj: English Russia

Mirek Mazal