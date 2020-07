Pýcha a pád osmiválcových dieselů. Ideály svého druhu nakonec stihl smutný osud před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Audi

Je skoro neuvěřitelné, že dožily letošního roku, jejich naděje na další existenci je ale jedním slovem nulová. Zejména německou doménu vytlačily ze scény stále přísnější limity emisí a spotřeby.

Vznětový motor vynalezený Rudolfem Dieselem se postupem času stal jedním ze dvou nejčastějších pohonů osobních automobilů. Méně kultivovaný, ovšem citelně efektivnější, tedy i ekonomičtější a v některých ohledech také ekologičtější agregát bývá volba vedena racionální úvahou i uživatelským preferencemi. Zejména objemnější a víceválcové diesely se starají o velmi nenucenou dynamiku doprovázenou ve vyšších rychlostech prakticky zcela neslyšným projevem.

V 90. letech minulého století zažívala nafta v osobních autech nebývalý rozmach, konstruktéři motorů dokázali využívat přednosti efektivnější činnosti a vznikaly nové jednotky se třemi, čtyřmi, pěti i šesti válci. Nad poměrně kompaktní skladbou vždy existovala vyšší třída osmiválců, které od svého vzniku prošly strmými vzestupy a ještě rychlejšími pády.

Stručným časovým přehledem připomeneme přelomové okamžiky více než čtyřicetileté historie vznětového osmiválce s blokem ve tvaru písmene V. Jakkoli to může znít zvláštně, dieselové V8 se ještě letos daly koupit v nových autech, i když pro ně kdysi tak typické automobilky, jako BMW nebo Mercedes-Benz, daly od osmiválců na naftu ruce pryč. Tím jen předpověděly jejich smutnou budoucnost.

1978: Oldsmobile LF9

První s naftovou V8 v osobáku překvapivě nepřišla německá a dokonce ani evropská značka. Úvod do světa velkoobjemových dieselů v osobních vozech patří automobilce Oldsmobile. Převratný krok skončil fiaskem, jak to u podobných premiér bývá. Bylo sice vyrobeno více než 300 tisíc jednotek, vaz ale motoru zlomilo období vysokých cen pohonných hmot a finanční nejistoty. Spolehlivost LF9 pokulhávala, spotřeba neúměrně rostla. Výkon 120 koní (88 kW) a 220 Nm byl vydolován ze zdvihového objemu 5,7 litru, to je také bída.

Foto: Archiv

1979: Oldsmobile LF7

Naftový osmiválec do V později byl k dispozici v řadě modelů, mezi které patřily Buick Riviera, Caddilac Sevilla, Chevrolet Impala, GMC Caballero, Pontiac Parissienne, Checker Marathon a téměř všechny hlavní Oldsmobily. Typ motoru LF7 měl objem 4,3 litru, ale ani jemu se na trhu příliš nedařilo. Výrobce hranatých aut z Michiganu udělal výmyslu Rudolfa Diesela velmi špatnou reklamu.



Foto: Archiv

1998: prototyp Mercedes-Benz E400 CDI (W210)

Motorová nafta chvíli při vývoji osobních vozů stála stranou, kritizovaná technika sloužila převážně v Americe užitkovým pick-upům, které jsou vzdálené dnes probíranému osobnímu segmentu. V průběhu 90. let ale došlo k obrovskému pokroku v dieselové technologii a vznětový osmiválec se stal pro Němce prestižní záležitostí. Naši západní sousedi se snažili být první s představením efektivní jednotky kombinující točivý moment V12 se spotřebou V6. Ze všech nejdříve vystrčil růžky Mercedes, ale zůstal jen u prototypu, jeho chvíle ve světě osmiválcových dieselů měla teprve přijít.



Foto: Mercedes-Benz

1999: BMW 740d (E38)

Mercedes-Benz byl první, jak jsme ale už řekli, jeho E400 CDI byl pouze předprodukční koncept připravující půdu pro vrcholnou limuzínu třídy S. Do popředí technického utkání dvou německých rivalů se dostalo BMW. Typ 730d se prodával skvěle a zájem byl i o výkonnější 740d dosahující rychlosti až 242 km/h s přijatelnou spotřebou.



Foto: Mercedes-Benz

2000: Mercedes-Benz S400 CDI (W220)

Konkurenční 740d mělo úplně nový motor ve starém autě, kdežto S400 CDI bylo kombinací nového motoru se zcela novým typem vozu. Čtyřlitrové ústrojí snadno umělo narazit do omezovače rychlosti v 250 km/h. Z poměřování sil dvou kvalitních výrobců nejvíce těžili zákazníci křižující kontinenty za volantem.



Foto: BMW

2000: Audi A8 3,3 TDI quattro (D2)

Titul nejlepšího naftového osmiválce chtělo i Audi s pozdějším uvedením svého hliníkového kandidáta. Lehčí motor disponoval relativně malým objemem 3,3 litru, co byl ve skutečnosti 2,5litrový šestiválec doplněný od dva válce navíc. Papírové předpoklady A8 byly vyrovnané s BMW 740d, zákazníkům ale tehdy chyběl objem, malý V8 zaostal za prodejními očekáváními.



Foto: Audi

Další osmiválce BMW (1999 - 2009)

Královská nafta se měla stát hlavním zdrojem energie pro BMW řady 7 E65. Modernizace umožnila nastavit optimální kombinaci průběhu výkonu, respektive točivého momentu. Původní motor zůstal v nabídce až do faceliftu v roce 2005, občerstvení nabídky přineslo inovovanou jednotku M67TUD44 dostupnou pro nejsilnější druh mnichovského expresu s plaketou 745d. Naftová V8 byla vyráběna do roku 2009, tehdy se stala zbytečnou kvůli zdokonalení šestiválců. Z těch dnes BMW umí vydolovat až 400 koní.



Foto: BMW

Další osmiválce Mercedes-Benz (2000 - 2010)

Mercedes nechtěl nechat V8 na naftu jen jednomu modelu jako BMW a hledal pro něj i další rozumná uplatnění. Kromě S400 CDI šlo objednat motor OM628 do verzí ML a G. Osmiválec zůstal naživu a dobře padnul pod kapotu dálničního křižníku S400 CDI W220. Plnotučný agregát byl dokonce k mání do třídy E a s časovým posunem přibývaly modernizované varianty. Nová generace OM629 z roku 2010 šetřila hmotnost stavbou z hliníku. Odlehčenou příď při plném výkonu bylo možné cítit u Mercedesů E420 CDI, S420 CDI, ML420 CDI a GL420 CDI. Devět let používaná generace nedostala žádného nástupce, a u Mercedesu na tento motor úplně rádi nevzpomínají - osmiválcový nafťák se v dlouhodobém horizontu ukázal být servisní noční můrou.



Foto: BMW

Další osmiválce koncernu VW (2000 - 2020)

Nejprve bylo Audi s dieselovými motory trochu pozadu. V roce 2003 čtyři kroužky přidaly do katalogu 4,0 TDI spárovaný s pohonem všech kol, protože 650 Nm by přední kola vcelku pochopitelně nezvládla. Po faceliftu A8 dorazilo z Ingolstadtu posílení na 4,2 TDI. Turbodiesel se jevil ideální pro těžké SUV jako Q7 a později si otestovanou techniku převzalo Porsche Cayenne Diesel S a zdroje koncernu využil i Volkswagen Touareg.

Poslední V8 TDI měl přesně čtyři litry zdvihového objemu. Přibyly výkon i kilometry elektronické kabeláže propojující podpůrné systémy. Řídicí jednotka se stará i o bleskovou odezvu plynového pedálu přeplňovaného motoru. U SQ7 dosáhl výkonu 320 kW (435 koní) a 900 Nm, což byla čísla vhodná i pro Porsche Panamera nebo Bentley Bentayga. Ty se motoru rychle vzdaly, z nových aut jednotku vyčistila od emisí jen Audi SQ7 a SQ8, naftový osmiválec přežíval také v novém Touaregu. Tento týden se za nimi definitivně zavřela voda.



Foto: Audi

Land Rover (2006 - 2020)

Tankování černou pistolí není výsadou jen majitelů německé prémie, hned za našimi sousedy se v četnosti zájmu o pořádnou techniku uchytil Land Rover. První nafta V8 po dlouhém očekávání byla poskytnuta ze skupiny PSA-Ford v mnoha čtyřválcových variantách 1,6, 2,0, 2,2 a šestiválce zastupoval objem 2,7 a 3,0 l. Premiéra největšího agregátu se odehrála až po zvětšení 2,7litrového objemu o dvě dodatečné spalovací komory. Tento 3,6litrový TDV8 produkoval zdravých 272 koní (200 kW) a 640 Nm, zároveň pouštěl do výfuku uspokojivé tóny na rozdíl od zbytku dieselů.

TDV8 rovněž musel odolávat vnitřní konkurencí velice schopných přeplňovaných šestiválců, ale popohnaná technika na objem 4,4 litru skvěle odolala trendu downsizingu a s výkonem 339 koní (249 kW) až do letošního roku usilovala o zákazníky Range Roveru a Range Roveru Sport. Také ty ale tento týden nahradily šestiiválce.



Foto: Land Rover

Toyota (2007 - současnost, ale ne v EU)

Ano, Toyota uplatnila také možnost dieselového spalování v osmi válcích. Vstup na trh v roce 2007 byl nepatrně odlišný od mnoha jiných značek. Japonci dlouhodobě používali menší agregáty, ale do Land Cruiseru bylo potřeba vměstnat něco odolného s faktickým výkonem bez váhání. V8 nemusel trhat asfalt, stačilo vydržet off-roadové putování do neznámých končin. Bohužel jak už to v Evropské unii chodí, dneška se tento motor v místní nabídce nedožil a k dispozici je jen v jiných koutech světa.



Foto: Toyota

A co budoucnost?

Příklady Toyoty, Land Roveru a koncernu VW jasně ukazuje, jak nulovou budoucnost dieselové V8 v Evropě mají. Jsou to svým způsobem ideální motory, které mají vysoký výkon kdekoli, jsou tiché a kultivované a přitom pořád relativně úsporné, automobilkám už se ale vzhledem k jejich omezenému uplatnění nevyplatí investovat do jejich dalšího a dalšího přizpůsobení novým emisním normám. Šestiválce použijí ve větším množstvím modelů, jsou papírově konkurenceschopné a ještě úspornější. Čest posledním bojovníkům, kteří vydrželi až do letoška, i ti se právě stali jen součástí historie automobilismu.

Mirek Mazal