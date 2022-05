Youtuber ukázal, čeho se dočkáte v letadle po koupi nejdražší letenky světa, stojí půl milionu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Půl milionu korun, za to si lze koupit už velmi slušné auto, stejné peníze ale lze dát i za jednu jedinou letenku linkového letu. K obyčejné má ovšem velmi daleko, první třída v tomto případě znamená vlastní apartmá, bar či sprchu.

Dnešní počasí má sice blíže k tomu aprílovému než letnímu, nic to však nemění na skutečnosti, že doba dovolených je za dveřmi. Mnozí se přitom k moři vydají po vlastní ose, další pak v touze po návštěvě exotičtějších destinací zvolí spíše leteckou dopravu. Je pak takřka jisté, že většina takto cestujících zamíří do ekonomické třídy, a to kvůli ceně. Pokud byste totiž zvolili třeba aerolinky Emirates a jako cílovou destinaci Dubaj, vyjde vás zpáteční letenka na zhruba 16 tisíc korun.

Na trase Praha-Dubaj můžete nicméně zvolit i Business Class, musíte si však uvědomit, že cenový skok je opravdu značný. Připravit si totiž budete muset již přibližně 80 tisíc korun. Na stejnou částku vás pak vyjde první třída alias First Class, ovšem pouze v jednom směru. Pokud byste se tedy ještě chtěli vrátit, rázem je třeba jen v případě letenky počítat s úsporami několika průměrných českých platů, pro jednoho. Můžete-li si to ovšem dovolit, je o co stát.

Nechceme zde být přitom za náboráře, ovšem i na našich cestách do zahraničí jsme párkrát měli to štěstí nakouknout do „vyšších kruhů“. Pozitiva začínají už na letišti, kdy nemusíte čekat v běžné odletové hale, ale máte k dispozici příslušné salónky, kde se můžete najíst, napojit a dokonce i osprchovat. V případě větších mezinárodních letišť jsou vám pak k dispozici dokonce i privátní lázně, do letadla tak vskutku nastupujete svěží.

Nestane se vám navíc, že byste museli čekat dlouhou frontu, Business Class a First Class mají separovaný vchod. A totéž platí i v cílové destinaci, kdy odbavení je otázkou spíše vteřin. Investice do dražší letenky se tak může vyplatit, a to jsme ještě nezmínili to nejlepší - tedy samotný luxus na palubě. I když v tomto ohledu se nebudeme „vykecávat“ my, místo toho dáme slovo denverskému youtuberovi Matthewovi Beemovi.

Tento pětadvacetiletý mladík již proslul tím, že z různých věcí, které najde doma, vyrábí objekty v obřích velikostech. V minulosti tak postavil třeba Batmobile z papírových krabic, meč ze hry Minecraft či největší toaletu na světě. Tentokrát se nicméně vrhnul trochu jiným směrem, z Los Angeles totiž zamířil do Dubaje, a to právě s aerolinkami Emirates. Ty si vybral proto, že v daný moment nabízely nejdražší letenku na světě.

Beem za cestu do Dubaje zaplatil neskutečných 15 tisíc dolarů (cca 352 tisíc Kč), ovšem pouze proto, že nezvolil pojištění a možnost změny termínu. Kdyby tak ovšem učinil, vyšla by jej letenka dokonce na 21 000 USD (bezmála 500 tisíc Kč). Jak jsme nicméně naznačili výše, pokud nemáte hluboko do kapsy, pak jinak než první třídou necestujte. V případě Emirates totiž budete mít k dispozici vlastní kabinku na ploše 3,7 metrů čtverečného.

Součástí vašeho vlastního apartmá je jak velkorysé křeslo, které lze přeměnit na lůžko, tak i ukrytý minibar nebo palubní zábava. Počítat přitom můžete s dárkovou taškou, ve které se nachází jak pantofle či pyžamo, tak zakázková sluchátka Bowers Wilkins. Ty si pochopitelně stejně jako zbytek věcí můžete odnést. Stejně jako lze počítat s prvotřídním jídlem, barem či dokonce se sprchou, která je dle Beema lepší než u něj doma.

Víc už nebudeme dodávat, podívejte se na to sami na videu níže. Poněkud úsměvné je, že autor videa do Dubaje cestoval i se svou sestrou, která ovšem již musela do ekonomické třídy. Ani s tou sice nebyly spojené vyloženě nepříjemné zážitky, o luxusu, jaký dostáváte za přibližně půl milionu korun za několikahodinový let, si ale pochopitelně můžete nechat jen zdát.

Apartmá zvané Suite nabízí aerolinky Emirates mimo jiné v letounu Airbus A380. Za nemalý luxus inspirovaný Mercedesem třídy S ale pochopitelně platíte nemalou cenu. Foto: Emirates

