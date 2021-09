5,3metrový rodinný luxus od VW je i přes svou třídu a cenu hit, je hned světová osmička před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokusit se dnes bodovat ve třídě, kterou naprostá většina ostatních výrobců opouští, zavání bláznovstvím. Zvláště pak s luxusním modelem s ambiciózní cenou, Němcům to ale vychází.

Už na sklonku roku 2019 přišel Volkswagen s novým modelem, který bychom od německé automobilky už ani nečekali. Pod názvem Viloran tehdy nebyl odhalen nový hatchback, sedan či SUV, nýbrž MPV. Tedy karosářský styl, který je dnes v západních zemích druhem na vymření. Také proto vůz cílí primárně na Čínu, kde zákazníci podobná auta úplně nepustili ze zřetele, třebaže i tam ztrácí půdu pod nohama na úkor SUV.

Vzhledem k jeho luxusnímu zaměření a vysoké ceně ale mnozí přesto předpokládali, že Němci nemají šanci s tímto autem na trhu výrazně zabodovat. Ale mýlili se. I když byla po většinu loňského roku situace v automobilovém světě velmi komplikovaná, Viloran zabodoval. Nečekejte statisíce prodaných kusů, to by muselo jít o levnější vůz, přes 21 tisíc kupců za loňský rok je ale velmi slušné číslo a jde asi o dvakrát větší množství než u nedávno faceliftovaného VW Phideon. I ten Volkswagen považuje za úspěšný, co si tedy musí myslet o Viloranu.

Jeho úspěšné tažení navíc pokračuje dál, letos se za první pololetí dostal nad hranici 11 tisíc prodaných aut a ve třídě velkých MPV je z něj hned osmé nejprodávanější auto světa. Nebudeme si nic nalhávat, konkurence v tomto segmentu není velká, uvážíme-li ale, že 51 % těchto aut se pořád prodává v USA a Kanadě, kde Viloran vůbec není k mání, jde o docela velkou věc. Znovu dodejme: Při jeho docela vysokých cenách.

Abychom byli konkrétní Viloran ve slabší verzi 330 TSI začíná s výbavou Business Edition na 286 800 yuanech (cca 974 tisíc Kč), silnější 380 TSI i s vyšší výbavou Premium Edition pak na 369 800 CNY (asi 1,26 milionu Kč). Absolutní vrchol, tedy provedení Ultimate Editon, pak stojí od 399 800 tisíc yuanů, což v přepočtu znamená skoro 1,36 milionu Kč.

Za tyto peníze lidé dostanou jakéhosi konzervativnějšího bratra SUV Teramont, s nímž Viloran sdílí celý interiér - došlo jen na změnu ovládacího panelu klimatizace. Obě auta stojí i na stejné platformě MQB a jsou vyráběny ve spolupráci se značkou SAIC. MPV nicméně vůči SUV ještě o trochu narostlo, aby nabídlo mnohem větší praktičnost. Délka z 5,04 m narostla na 5,35 m, rozvor z 2,98 na 3,18 m. Šířka 1,98 metru a výška 1,78 metru zůstaly stejné. Částečné shody pak ostatně lze nalézt také v motorovém prostoru.

Zatímco Teramont je k dispozici nejen s přeplňovaným dvoulitrem, ale také s 2,5litrovým šestiválcem, Viloran se prodává osazen jen první zmíněnou jednotkou. Ta produkuje 186 (330 TSI) nebo 220 koní (380 TSI), o jejichž přenos se pokaždé postará automatická převodovka. U silnějšího modelu je pak možné sáhnout po volitelném pohonu všech kol 4Motion. Tuto verzi je zároveň možné objednat i jako šestimístnou, kdy prostřední řada nabídne luxusní křesla s masážním strojkem. Bez ohledu na provedení pak vůz disponuje 10,25palcovým digitálním přístrojovým panelem, který doplňuje 9,2palcová obrazovka multimédií. Zavazadelník zvládne pobrat 436 litrů i při použití všech sedadel, po jejich složení lze dovnitř nacpat značnou část Velké čínské zdi.

Zajímavé auto, u kterého stále máme dojem, že by dokázalo bodovat i v Evropě vlastně ze stejných důvodů jako v Číně - třídu MPV skoro všichni opustili, část zákazníků by ji zůstala věrná, opravdu zajímavé auto do ní spadající ale na trhu chybí. Jestli VW najde odvahu tu něco takového nabídnout, ví v tuto chvíli asi jen bůh, úspěch v Číně by ale takové myšlenky mohl podpořit. Pro končící Sharan by to byla důstojná náhrada.

VW Viloran se prodává se dvěma verzemi dvoulitrového čtyřválce a několika výbavovými stupni, zákazníci pak mohou vybírat mezi šesti- a sedmimístným provedením. Navzdory svým vysokým cenám se prodává velmi dobře, na světě je dnes jen sedm úspěšnějších vozů stejné třídy. Foto: Volkswagen

Zdroje: JATO Dynamics, Volkswagen

Petr Prokopec