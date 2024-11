A tak končí naše komedie: Ford pro nezájem zastavil výrobu svého klíčového elektromobilu až do roku 2025 před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Ford

Je to poslední z řady špatných zpráv provázejících aktivity modrého oválu na tomto poli. A zřejmě nejpřesvědčivější odpověď na otázku, jak se firmě nyní s těmito vozy skutečně daří.

Ford se v letošním roce opakovaně chlubil tím, že prodeje jeho elektrických modelů rostou. Jistě, ode dna se odráží snadno, přesto nešlo mávnout nad tím, že zejména odbyt klíčového modelu F-150 Lightning, tedy elektrické verze po dekády nejprodávanějšího vozu Ameriky, letos roste o 86 procent. Takže všechno dobré? Pokud jste došli k tomuto přesvědčení, pak raději kroťte své splašené koně.

Už odhalení tristních finančních výsledků firmy za poslední kvartál, které poslaly akcie Fordu skoro o 10 procent dolů, bylo varovné. S výše uvedenými čísly jaksi neštymovaly velkoobchodní prodeje, které se meziročně nejenže nedostaly do tak vysokých černých čísel, zářily dokonce červení. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že vyšší maloobchodní prodeje nejen Ligthiningu, ale i elektrického Mustangu Mach-E jsou dané jen prodejem dávno vyrobených, nejméně měsíce, možná i přes rok nechtěných skladových aut, která Ford rozprodává jen za cenu ohromných slev. Tomu by nakonec odpovídaly i naprosto tragické finanční výsledky a už 150% záporná marže na každém prodaném voze.

Byla to velmi pesimistická očekávání, která nám jako nezřídka někteří z vás ihned vyčetli jako neopodstatněná. Jak se ale nyní ukazuje, byla velmi přesná.

Jak totiž informují kolegové z Auto News, Ford pro nezájem zastaví výrobu právě modelu F-150 Lightning v Rouge Electric Vehicle Center v Michiganu až do 6. ledna roku 2025. Jak to jde dohromady s 86% nárůstem prodejů? No nijak, tedy krom výše popsaného - že se bere jen z rozprodeje skladových zásob, které byly vyrobeny už dávno. A je jedním slovem fascinující, že Ford přes tento nárůst odbytu a několikerá dřívější, zcela zásadní omezení výroby tohoto modelu pořád produkuje víc aut, než je reálně schopen prodat.

Připomeňme, že automobilka tento vůz poprvé odhalila už v roce 2021 jako velký zázrak, od té doby s ním ale zažívá jeden problém za druhým. A auto se zdá být až prokleté, neboť finanční katastrofou se stává i pro jeho majitele. Je to prostě zas jednou ukázkový případ tragických konců produktů, které přichází jako odpověď na otázku, kterou téměř nikdo nepoložil. Ford se do elektrifikace nesmyslně obul bez jakékoli vazby na poptávku a dopadl přesně tak, jak od začátku dopadnout musel.

Pikantní je, že lépe než F-150 Lightning se prodává i kontroverzní a podstatně dražší Tesla Cybertruck, která si ve třetím čtvrtletí letošního roku našla v USA 16 692 kupců ve srovnání s 7 162 Lightningy prodanými Fordem. Je to celé jedna velká hořká komedie, ale berme si z ní to lepší - Ford se zdá být svými chybami poučen a podobné „pitomé vize” si prý pro příště odpustí. Snad to nejsou jen slova...

Snad ani nás jako velké skeptiky nenapadlo, jak velkou tragédií Ford F-150 Lightning bude. Ale je jí. Aktuální zastavení výroby až do roku 2025 je pro Ford dalším tvrdá, ale snad i poučná rána. Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Ford

Petr Miler

