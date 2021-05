Nový, absolutně vrcholný Mercedes odhalil parametry, je to luxusní raketa na kolech před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes nabízí řadu výjimečných aut, některé ale musí být i mezi nimi tím nejlepším. Právě se na něj díváte, známe už také jeho cenu, dynamiku a další podstatné parametry.

Teprve včera jsme si mohli představit nový vrchol nabídky Mercedesu. Za normálních okolností by to byla velká událost, protože dvanáctiválcový motor je dnes minimálně z politického hlediska kontroverzní věc, Němci premiéru zcela upozadili. Ta byla navíc trochu polovičatá, neboť Maybach S680 se ukázal hlavně na fotografiích, dat s ním spojených bylo přeci jen poskrovnu. To se ale nyní mění, třebaže znovu poněkud neobvyklou cestou.

Limuzína se již ukázala v konfigurátoru ruského zastoupení značky, díky čemuž je známa i cena či technické parametry. Je to jeden superlativ za druhým, jen s výkonem je spojeno menší zklamání, za kterým s největší pravděpodobností stojí stále větší tlak na snižování emisí.

Řeč je o pohonném ústrojí, které produkuje „pouze“ 612 koní. Jde tedy o nižší výkon, než tomu bylo v případě předchozí generace. Nicméně ta byla dodávána jen s pohonem zadních kol, zatímco u novinky je vůbec poprvé u dvanáctiválce k mání systém 4Matic. Ten je navíc jedinou volbou, stejně jako automatická převodovka. Dynamika se tak oproti předchůdci sprintujícímu na stovku za 5 sekund změnila k lepšímu.

Novince totiž díky pohonu všech kol stačí k akceleraci jen 4,6 sekundy, což znamená, že se již přibližuje k někdejším vrcholům AMG v obrovském, noblesním autě. Na velkou limuzínu zaměřenou na komfort a luxus je to skutečně působivý čas, který doplňuje obligátní německá maximálka 250 km/h. Ta nicméně v tomto případě nevadí, koneckonců neznáme asi nikoho, kdo by v rychlostech blížících se třístovce chtěl sedět spíše na zadním sedadle než za volantem.

Tím se dostáváme k ceně, která byla v Rusku stanovena na v přepočtu 7,9 milionu Kč. Zda se ovšem jinde bude lišit, není jisté, byť větší změny nečekáme. Stejně tak je přitom s nejistotou spojeno i označení vozu. S680 totiž Maybach původně nosil pouze v Číně, zatímco do zbytku světa dorazil jako S650. Tentokrát se nicméně zdá, že pro veškeré trhy bude název jednotný. Mercedes totiž alespoň s jeho pomocí naznačí, že novinka stojí nad předchůdcem, když už to nezvládá výkonem.

Lze pak jen dodat, že novinka je dlouhá 5 469 milimetrů a váží nemalých 2 350 kg. Při plném zatížení se tak můžete dostat až ke třem tunám - a právě v té chvíli asi více než dříve oceníte přepracované hnací ústrojí, které sice přišlo o pár koní, ovšem nedává to na sobě zdát. Jakkoliv je třeba počítat s tím, že při plné noze na plynu vyprázdníte 76litrovou palivovou nádrž velmi rychle. Zavazadelník o objemu 495 litrů bude pro změnu plnit či naopak vyprazdňovat pro změnu o poznání déle.

Vrcholný dvanáctiválcový Mercedes-Maybach S680 již zná svou cenu, na ruském trhu startuje na necelých osmi milionech korun. Jeho zbylé parametry jsou podobně mimořádné. Foto: Mercedes-Benz

