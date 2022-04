Absurdní nový způsob vnucování elektromobilů přinese ještě více problémů, způsobí další růst inflace před 5 hodinami | Petr Prokopec

Když už se zdá, že možnosti nepřímého vnucování elektromobilů dosáhly svého maxima a jediným dalším možným krokem je jejich prosté nařízení, stane se něco, co vše posune ještě dál. Poslední novinka kupodivu není z dílen EU, ale kanadského Vancouveru.

Pro normálního člověka už zřejmě není vůbec možné obsáhnout, natož pak pochopit rozsah systému přerozdělování peněz ve prospěch nejrůznějších řešení označovaných za „zelená”. Dotace na koupi, ty jsou vidět. Dotace na výrobu či vývoj, o ty se dá ještě zajímat. Takový systém pokutování nadlimitních emisí CO2 souvisejících s provozem vyrobených aut už je ale dost složitý a pobrat například manipulace finančních trhů uměle směřujících úvěry a investice tímto směrem na úkor jiných oborů je zřejmě pro jiné lidi než studované ekonomy nemožné.

Tohle všechno a mnohé další se děje s jediným cílem - ohnout trh, zašlapat ekonomickou racionalitu a přimět lidi volit dražší a horší řešení opředená „zelenými výhodami”. Postupně instalovaných opatření tohoto ražení je tolik, že dnes zřejmě nikdo není schopen říci, kolik vlastně elektrická auta reálně stojí. Jejich nabídkové ceny jsou regulatorní hříčka, přesto jsou pořád o mnoho dražší než konvenční, která jsou pro změnu uměle zdražovaná. Cenové parity se takto jednou může podařit dosáhnout, ale za jakou cenu? Vidíme to dnes - aktuální extrémní inflace není zdaleka dána jen tím, o čem se nejčastěji mluví. Toto přerozdělování (které nezdražuje jen auta, ale mj. i energie a tím i všechno ostatní) na ní má svůj podstatný díl.

Jenže fakt, že takto zajistíte rozšíření elektrických aut, není zárukou úspěchu. Musí je být kde dobíjet, jak jsme před pár hodinami probírali, jenže to je také problém. Zainvestovat výstavbu dobíjecích stanic lze, když to ale uděláte přímo z veřejných peněz, předěláte státní kasy z Macoch na Mariánské příkopy. A to politikům dlouhé kariéry nezajistí, musí lidem brát potichu.

V tomto směru se EU zatím moc nepředvedla, nedostačující síť dobíjecích stanic ale netrápí pouze Evropu, je aktuální i v Kanadě. Tam se nyní rozhodli, že situaci spasí vskutku radikálním krokem bruselského střihu, který infrastrukturu jistě zlepší, ale znovu - za jakou cenu? Plánem je zavést pravidelně placené pokuty pro ty, kteří si na své náklady nepostaví u svých provozoven dobíječky elektromobilů.

Nový návrh se zatím týká pouze Vancouveru, jehož radnice chce přinutit majitele prozatím čerpacích stanic a parkovišť, aby na svých pozemcích vybudovali rovněž dobíjecí body pro elektromobily. Pokud tak neučiní, budou muset do městské pokladny odvádět každý rok pokutu 10 tisíc kanadských dolarů (cca 179 tisíc Kč). Takže vlastně mají na výběr, že? Je to jen další nepřímé nařízení, které způsobí jedinou možnou věc.

Tyto nabíječky se nepostaví z ničeho a provozovatelé pump a parkovišť je neponesou na svých bedrech. Tak zdraží a zaplatí to všichni ti, kteří používají jejich služby. Tohle je prachobyčejná skrytá daň, která si tak akorát neříká. A způsobí další růst inflace umělým nafukováním cen služeb za položky, které většina zákazníků nežádala.

Radnice věří, že tento krok povede k urychlené adopci elektromobilů, což je možné. Když se totiž město minulý rok v rámci průzkumu zeptalo 12 tisíc obyvatel na bateriová auta, zjistilo, že stěžejním problémem je pro ně právě nedostačující infrastruktura. Jelikož na vybudování nových stanic ale Vancouver logicky nemá dostatek vlastních financí, rozhodl se ještě hlouběji hrábnout do cizích kapes. Že něco takového asi jen stěží může skončit dobře, nejspíš nemusíme dodávat.

Vedení Vancouveru si navíc slibuje, že nová strategie městskou kasu dokonce obohatí, a to dokonce o 1,7 milionu CAD (30,35 mil. Kč). Radnice totiž odhaduje, že do roku 2030 by dobíjecí body mohlo instalovat 30 procent všech stanic a 40 procent veškerých parkovišť. To ovšem jinými slovy znamená, že radní se chlubí tím, kterak během příštích osmi let své voliče právě o onu zmiňovanou částku oškubou, a to dokonce i skrze parkoviště a čerpačky, které nic nepostaví. Protože raději zaplatí onu pokutu. Není to skvělé?

V tomto kontextu je třeba dodat, že dle odhadů instalace jednoho dobíjecího stojanu na čerpací stanici vyjde na 136 000 CAD (2,43 mil. Kč), v případě parkovišť se pak daná částka snižuje na 100 000 CAD (1,78 mil. Kč). Proto také většina bude raději platit ony pokuty. Uvést pak ještě můžeme, že čerpací stanice, jejichž majitelé si musí kupovat licenci za 263 CAD (4 700 Kč), musí dle nového návrhu disponovat výkonem alespoň 50 kW. V případě parkovišť, jejichž majitele stojí licence 163 CAD (2 950 Kč), se pak počítá s 26,6 kW. Během hodiny zde tak elektromobily mohou dočerpat maximálně 50 km dojezdu, což vážně není světoborné. Přesto se vsadíme, že něco podobného brzy napadne Brusel. Pokud už se to tedy nestalo a akorát jsme si toho v záplavě podobných opatření nevšimli...

Vancouver, stejně jako zbytek světa, trápí nedostačující infrastruktura dobíjecích stanic. Vedení města se proto jejich stavbu rozhodlo vynutit tak, že ji zaplatí všichni ti, kteří takové stanice nepotřebují. Je to asi 577. skrytý přerozdělovací institut tohoto ražení. Ilustrační foto: Ionity

