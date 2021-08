Alespoň jedna automobilová značka zůstává s cenou klíčové letošní novinky při zemi před 5 hodinami | Petr Miler

Automobilky v poslední době jako by neznaly slitování a ceny svých novinek ženou až do absurdních výšin. Ne každý ale myslí jen na momentální profit, Dacia zůstává levná.

Když jsme letos v květnu shrnovali, jakou nebývalou rychlostí zdražují nová auta, hleděli jsme na věc spíše z delší časové perspektivy. Statisticky je růst nominálních cen nebývalý a nejde jen o nějaká obecná čísla, existují i velmi konkrétní případy. Stačí vzpomenout na počátek roku 2013, kdy do prodeje vstupovala Octavia třetí generace. K dispozici byla od 334 900 Kč s výbavou Active a motorem 1,2 TSI. Dnes je čtvrtá generace vozu, kterou lze označit jen za rozsáhlý facelift té třetí, protože platforma zůstává totožná, k dispozici od 494 900 Kč s výbavou Active a motorem 1,0 TSI. To je zdražení o neskutečných 48 procent za pouhých 8 let, navíc dostanete motor ochuzený o jeden válec.

Ještě smutnější je ale pohled na vývoj cen v letošním roce, kdy automobilky nemají problém zdražit své vozy o několik procent během každého kvartálu a soustavným omezováním nabídky vás doslova dotlačit do cenového kouta. Můžeme zůstat u Škody - ještě před rokem bylo možné koupit Kodiaq s motorem TDI a pohonem 4x4 od 888 900 Kč, dnes vám nebude stačit méně než 988 900 Kč. Skoro milion za 150koňový naftový Kodiaq v úplném základu? To je absurdní.

Nejde ale zdaleka jen o Škodu, podobným směrem míří kde kdo. Proč? Protože může. Nabídka nových aut je z dobře známých důvodů velmi omezená, poptávka sice menší než bývala, ale pořád vyšší než jsou automobilky s to obsloužit, a tak si v těžkých dobách „mastí kapsu” alespoň na tom, co lze vyrobit a prodat. Je to od nich nepochybně racionální tržní jednání, přesto se nám trochu zajídá - úpravy ceníků přesáhly rozumnou mez a míří spíše za krátkodobým, nikoli dlouhodobým prospěchem. Víme o dost lidech, kteří by na nový vůz klidně počkali, za tyto ceny ale ani u své dříve oblíbené značky nakupovat nebudou a jsme přesvědčeni, že tato hořkost mnohé z nich jen tak neodpustí. Nemluvě o image - třeba zmíněné Škody dnes stále více platí za drahá auta, takové nálepky se nemusí být jednoduché zbavit.

My bychom touto cestou nešli a preferovali dlouhodobé udržení dobrých vztahů se zákazníky, současná situace nebude trvat věčně. Takto smýšlí málokdo, výjimka se ale zjevně najde - Dacia. Ta právě poslala do prodeje nedávno inovovaný Duster a vtip je v tom, že v podstatě není o čem mluvit. Ceny zůstávají velmi nízko a téměř nedošly změny, a to dokonce i v rozsahu nabídky.

Zatímco znovu Škoda často opouští diesely, výkonné motory, manuální převodovky, pohony 4x4 a různé dostupné kombinace (ještě před rokem šlo koupit třeba Karoq 2,0 TSI 4x4 Sportline, dnes po něm není známky), Dacia nabízí prakticky to samé co dříve. Základní cena Dusteru se tak zvýšila z 279 900 Kč na 284 900 Kč, tedy o 5 tisíc Kč a byť jsme si mysleli, že jde o „kosmetickou kulišárnu”, za níž se bude skrývat zdražení vyšších variant o desetitisíce, není tomu tak.

Vůz zůstává napříč celým spektrem nevýrazně dražší i vším myslitelným napěchovaná verze Prestige s dieselem 1,5 dCi a pohonem 4x4 přijde pouze o 8 tisíc korun dráž než dosud. Rozsah výbav je přitom vyšší, dostupné výbavové stupně stejné, dostupné motory stejné...

Více k novým českým cenám a jednotlivým výbavám vám poví následující přehled. Tohle je opravdu příjemné překvapení a jsme rádi, že alespoň někdo nechce využívat současné situace ad absurdum a rozhodl se raději pracovat na vztazích se zákazníky, Dacii by se to mohlo v dalších letech v dobrém vrátit.

Dacia zveřejnila ceník inovovaného Dusteru a je fascinující tím, že je skoro stejný jako dosud. Ceny zůstávají nízké a s modernizací se téměř nezvýšily.



Vůz přitom nabízí jednoznačně více než dosud.

Zdroj: Dacia

