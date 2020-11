Američané prodávají luxusní SUV s 253 koňmi za cenu Kodiaqu TDI, teď umí ještě víc před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lincoln

Takováto auta stojí obvykle v řádu milionů, americký konkurent Audi, BMW a Mercedesu ale stojí jen statisíce. Přitom s jemnou kůží přitom páruje výkonné motory i špičkovou bezpečnostní techniku.

Pod názvem MKX představil Lincoln před čtrnácti lety 4,8metrové SUV. To se na trhu vcelku uchytilo, načež v roce 2016 dorazila druhá generace. Automobilka v jejím případě zvětšila délku i rozvor, přispěchala s novými motory a dodala na luxusu. Není tedy překvapivé, že prodejní čísla se ještě více začaly zdvihat. A nejinak tomu bylo i v loňském roce, kdy se MKX dočkalo faceliftu. Kromě tradičních prvků, jako je třeba inovovaná čelní maska, bylo ovšem tou nejzásadnější změnou přejmenování - SUV se dočkalo názvu Nautilus.

Právě pod jménem legendární ponorky kapitána Nema prošel vůz aktuálně již druhou modernizací, která nejspíše vyzdvihne prodeje ještě o chlup výše. Zvenčí se toho totiž sice mnoho nezměnilo, nicméně uvnitř Lincoln udeřil ještě silněji na luxusní notu. Přesné ceny pak sice značka zatím do placu nedala, nemají se ale podstatným způsobem měnit. Právě to je ovšem důvod, proč by Nautilus neměl jít jako jeho jmenovec ke dnu, ale naopak zamíří do hvězdných výšin.

Je totiž třeba si uvědomit, že stávající provedení je k dispozici od 41 040 dolarů, tedy asi 910 tisíc Kč. To je suma, za kterou nedostanete ani základní Škodu Kodiaq TDI 4x4, přitom zde můžete počítat s luxusním SUV dlouhým 4 826 mm, širokým 1 935 mm a vysokým 1 681 mm, které dostalo do vínku rozvor 2 850 mm a v základu dvoulitrový turbomotor EcoBoost naladěný na 253 koní. S nám přitom byla spárována osmistupňová automatická převodovka a nemalý komfort v kabině. Ten pak byl s aktuálním faceliftem ještě umocněn.

Nově totiž Nautilus počítá s přepracovanou palubkou, která se chlubí horizontálně stylizovanými mřížkami chladiče a na ně navazujícími dřevěnými dekory. Ovládací tlačítka doznala vyšší kvality, přičemž ta ve stylu pianina suplují volič převodovky. Pochopitelně nemůže chybět ani 12,3palcový digitální přístrojový štít a 13,2palcová centrální obrazovka multimédií SYNC4. Systém přitom umožňuje jak hlasové ovládání, tak online modernizaci.

Lincoln se přitom zaměřil i na čalounění, nově tedy mohou zákazníci sáhnout po variantě Black Label, jenž byla ovlivněna horským prostředím. Zatímco tedy bílá kůže má evokovat zasněžené sjezdovky, černé ozdobné dekory symbolizující hřejivost horských chat. Zvenčí pak toto téma může doplnit jedna z nových barev karoserie Asher Gray, Green Gem a Flight Blue. Spojit ji pak lze s novou verzí turbínových litých kol.

Opomenout nesmíme ani rozsáhlou bezpečnostní výbavu, která již ve standardu počítá s automatickými světlomety, detekcí aut ve slepém úhlu či autonomními brzdami. Za příplatek je pak k mání i adaptivní tempomat, automatické parkování či souprava kamer monitorujících okolí celého vozu. Kromě toho mají zákazníci nově k dispozici také technologii Phone As A Key, která vám umožní nastartování skrze mobilní aplikaci.

Lze pak už jen dodat, že kromě zmiňovaného čtyřválce je Nautilus k dispozici také s 2,7litrovým šestiválcem, který produkuje 340 koní a 515 Nm točivého momentu. Ani takové provedení ovšem nestojí tolik, kolik by člověk mohl čekat, v showromech totiž startuje na 48 500 USD, tedy 1,075 milionu Kč. Aktuálně jsme tak vlastně nejvíce zvědavi na to, kolik objednávek dealeři Lincolnu stihnou přijmout, než zkraje příštího roku inovovaný Nautilus dorazí do prodeje, i na dnešní dobu je to zajímavá nabídka.

Lincoln Nautilus prošel dalším faceliftem. Nyní tak můžeme Američanům závidět ještě více, že si za milion korun mohou pořídit luxusní SUV, které by v Evropě vyšlo tak na dvojnásobek. Foto: Lincoln

Zdroj: Lincoln

Petr Prokopec