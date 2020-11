Americké řešení levně udělá vybavený hotel na kolech i z docela obyčejných aut před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Kimbo Living

Auto, ve kterém se dá bydlet skoro kdekoli si zamanete, je v dnešní době snem mnohých z nás. Potíží ale je, že schopný karavan stojí spoustu peněz, navíc s ním nedojedete všude. Nápad firmy Kimbo Living řeší obojí.

Luxusní karavany umí být zajímavými vozy, jejichž atraktivita roste přímo úměrně množství přijatých opatření proti šíření koronaviru. Přinejmenším dva aspekty ji ale citelně omezují. Jednak jsou velmi drahé a i kdyby tato „drobnost” náhodou někomu nevadila, jejich větší rozměry a konstrukce přirozeně limitují jejich manévrovatelnost v komplikovanějších podmínkách. A ruku na srdce, karavan, který dokáže dojet jen do velmi civilizovaných míst, ztrácí část svého kouzla.

Americkou formu Kimbo Living tak napadlo nabízet nikoli okázalé nafouknuté obytňáky, ale dostupné mobilní příbytky, která bude možné v kompaktním balení použít i v nepříliš pohostinných podmínkách. Výsledkem jsou relativně levné obytné nástavby, které je možné připevnit na nepříliš drahé vozy, jaké se nezaleknou ani těžšího terénu.

Vznikají ve státě Washington a jsou už podstaty určeny dobrodružnějším povahám. Jejich prodej začal příhodně letos s cenami od 19 999 do 29 999 dolarů (od 444 tisíc do 666 tisíc Kč) podle provedení a vybavení. A byť to není vyloženě zadarmo, pohybujeme se v cenových mezích přístupných pro řadu obyčejných smrtelníků.

Základní verze poskytne šestimetrovou obytnou buňku pro středně velké pick-upy jako Toyota Tacoma nebo Ford F-150, které zvládnou popsanou úlohu bez váhání. Hliníková konstrukce s bezrámovým pláštěm a povrchovou úpravou se usadí na korbu a slouží jako odnímatelné bydlení. Izolovaná schránka s dvojitými okenními skly ochrání i před jistými rozmary počasí, ale na polární výpravy to nebude.

Prakticky sestavený interiér poskytne útočiště páru dospělých osob, jediný „nájemník” se bude mít jistě ještě lépe. Posádka se může těšit na podkrovní postel s velkou matrací a výhledem do přírody, uvnitř se najdou základní prvky jako skromné posezení se stolem a řada úložných schránek.

Každý centimetr je využitý ke svému účelu, proto se miniaturní karavan může chlubit i kuchyňským koutem a sprchou. Prvky známé z mnohem větších obytných aut jsou vítaným bonusem, stejně jako venkovní solární osvětlení, externí zásuvka, vnitřní USB porty, hasicí přístroj nebo ocelová propanová lahev.

Každý prvek výbavy má jasně danou svou funkci pro moderního obyvatele s touhou spát každý den na jiném místě. Za příplatek je možné dodat například plynový krb s komínem, skládací psací stůl, solární panely, teplou vodu s umyvadlem.

Kimbo si nepotrpí na okázalo a drahé materiály, přednost dostalo odolné zhotovení z pevného kovu a masivního dřeva tak, aby cena zůstala přijatelná. Firma říká, že novinku nestíhá vyrábět a nemáme důvod ji nevěřit - pro letošní rok je něco podobného jako stvořené.

Lehký obytný modul padne na korbu řady off-roadových pickaůů, jde snadno sundat a jezdit bez něj. Nejspíše osloví méně náročné klienty, kteří ocení možnost bydlet opravdu kdekoli za cenu zdaleka nedosahujicí těch, za které jsou k mání kompletní karavany. Foto: Kimbo Living

Zdroj: Kimbo Living

Mirek Mazal